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«Страшнее чумы»: Врач рассказал об опасности вируса Марбург и мерах профилактики

Врач Жемчугов: вирус Марбург берет всех, но не всех убивает
04 октября 2024, 11:59
Фото: iStock/RossHelen

Фото: iStock/RossHelen

Роспотребнадзор отслеживает данные об ухудшении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, где выявлено 26 случаев заболевания, включая восемь смертельных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Для снижения риска завоза заболевания в Россию Роспотребнадзор подготовил диагностическую тест-систему, добавили в ведомстве.

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что эта эпидемия не должна оставаться без внимания, потому что ситуация серьезная.



«Это сравнимо с чумой, если не хуже, потому что вирус Марбург относится к вирусам первой группы опасности, то есть круче его нет. Высокая летальность, высокая скорость передач. Он живет в природе, у него есть носители — огромные летучие звери с крыльями, живущие в экваториальной Африке. Вирус, к сожалению, берет всех, но не всех убивает, потому что ему надо распространиться и занять новую территорию — это цель любого живого существа, в том числе микробного сообщества», — сообщил эксперт.

По словам врача, таких опасных вирусов существует много. В России есть похожие заболевания, например, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

«Все эти вирусы повреждают мелкие сосуды, человек истекает кровью, как в фильмах ужасов. Инкубационный период: от 2 до 20 дней, зависит от дозы заражения. Однако в нашей стране есть замечательный опыт противочумной системы. При малейшем подозрении определяют в госпитали с повышенным уровнем защиты от внешней среды. Подзабытая система, благодаря коронавирусу, обновилась: новые оборудования, реактивы, тесты, средства защиты, транспорт — все сейчас в идеальном состоянии. Мир готов к подобным пандемиям и эпидемиям», — объяснил собеседник.

Среди симптомов вируса Марбург врачи отмечают лихорадку, боль в горле, сыпь, диарею, тошноту, рвоту, кровь из носа, а в тяжёлых случаях — кровотечение из глаз.

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#вирусы
#эпидемиологическая ситуация
Выяснилось, за что Бакальчук требует с жены и Wildberries 350 миллиардов рублей
Бакальчук требует 350 миллиардов рублей с жены, Wildberries и РВБ
04 октября 2024, 12:46

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук требует 350 миллиардов рублей с супруги, а также с ООО «Вайлдберриз» и ООО «РВБ». Об иске против жены и двух компаний бизнесмен сообщил 4 октября в Telegram-канале.
По словам Бокальчука, в судебном иске идет речь о сделках по передаче компании Wildberries ООО «РВБ». Он заявляет, что активы передали без его согласия, поэтому считает сделку незаконной и юридически ничтожной.

В 350 миллиардов Бокальчук оценил банк Wildberries, склады, грузовые машины, товарные знаки, технику, сайт и другое имущество. По словам бизнесмена, сумма не окончательная и в процессе разбирательства может значительно увеличится.

Ранее Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы с требованием признать недействительной сделку по передаче объединенной компании домена Wildberries.ru.

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#wildberries
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Кашпировский потребовал от ученой публичных извинений и 15 тыс. долларов
04 октября 2024, 12:44

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Представитель Кашпировского потребовал 15 долларов и публичных извинений от доктора наук Татьяны Черниговской, которая не признает гипнотизёра научной. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, племянник Кашпировского потребовал от 77-летнего учёного-психолингвиста Татьяны Черниговской принести публичные извинения за слова о том, что деятельность чародея не является научной.

Напомним, ранее ученая заявляла, что учёный-нейрофизиолог и исследовательница мозга Наталья Бехтерева при изучении деятельности Кашпировского не обнаружила в его работе ничего научного.

После этого племянник Кашпировского Юрий Мамаев направил Черниговской письмо, в котором потребовал принести публично извиниться и опровергнуть свои слова. На это женщине дали три дни, далее ей пригрозили подать иск на 15 тысяч долларов.

Ученая отметила, что Кашпировского стоит проверить на предмет психической вменяемости.

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#учёный
#мошенничество
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В Москве проверили более 65% газовых плит с начала года
Бирюков: в Москве проверили более 65% газовых плит с начала года
04 октября 2024, 12:36

Фото: iStock/simpson33

Около 1,2 миллиона газовых плит проверили в этом году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы. Об этом в беседе с журналистами сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По его словам, вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле городских властей. В связи с этим проводится ежегодное плановое техобслуживание всего газифицированного фонда Москвы. За январь-сентябрь 2024 года были проверены работоспособность и соответствие требованиям безопасности порядка 1,2 миллиона газовых плит, что составляет свыше 65% от общего числа.

Бирюков подчеркнул, что обнаруженные во время проверок нарушения оперативно исправляются, а с жителями проводится инструктаж. Также им выдают памятки.

Заместитель Собянина напомнил, что срок службы газовой плиты в среднем составляет 10-12 лет, после чего начинают изнашиваться их составляющие.

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#москва
#проверка
#газификация
#специалисты
#оборудование
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В Польше «детская водка» спровоцировала скандал и отставки чиновников
04 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/Igor Dudchak

Появившиеся на прилавках магазинов в Польше ароматизированные напитки на основе водки в тарах, напоминающих продукты для детей, вызвали скандал и отставки чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в польских магазинов нескольких сетей появились ароматизированные напитки на основе водки, разлитые в пластиковые тюбики, очень напоминающие те, в которых массово продаются детские продукты. В частности, соки, муссы и пюре.

Сейчас в такой упаковке продаются алкогольные напитки, а именно – ликёры крепостью 15%, наливки с 28-процентным содержанием алкоголя и 0-процентная водка.

Местные журналисты сразу же прозвали новый продукт «детской водкой». И также заинтересовалось руководство страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последуют кадровые последствия для людей, не проявивших необходимой бдительности в вопросе, касающемся безопасности детей.

Сразу же после его слов глава Минздрава Изабелла Лещина отправила в отставку директора Национального центра противодействия зависимостям Петра Яблоньского.

На фоне вспыхнувшего скандала производитель заявил о прекращении производства и отзыве продукции из всех торговых сетей.

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#водка
#журналисты
#продукты
#напитки
#польша
#детское питание
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ВЦИОМ: 77,2% россиян доверяю Путину
04 октября 2024, 11:52

Фото: сайт Кремля

Президенту РФ доверяют 77,2% россиян, а 79% положительно оценивают его работу на посту главы государства. Такие данные привел фонд «Общественное мнение», после опроса, проведенного с 27 по 29 сентября среди 1,5 тыс. россиян.
«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян. Также 79% опрошенных уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.

При этом 52% положительно оценивают работу российского правительства, еще 57% считают, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо.

Кроме того, 43% россиян поддерживают «Единую Россию», КПРФ – поддерживают 7% опрошенных, а ЛДПР - 10%. Еще по 3% российских граждан выбирают «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди».

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#михаил мишустин
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#лдпр
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Администрация округа Щёлково провела выездной приём в микрорайоне Бахчиванджи
04 октября 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щково

Выездной приём населения провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булаков со своей командой и при участии замминистра территориальной политики Московской области Андрея Урусова в микрорайоне Бахичеванджи, в ходе встречи жители обсудили с властями решение актуальных проблем, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«За последние годы микрорайон Бахчиванджи сильно изменился: новая котельная, капитально отремонтированная школа, благоустройство, дороги и многое другое. При этом у жителей всегда есть точечные вопросы, которые мы готовы вместе решать», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале.
В частности, по запросу жителей в течение месяца планируется решить вопрос о косметическом ремонте пешеходного перехода над Щёлковским шоссе в микрорайоне Чкаловский, добавлении в автобусный маршрут №9К заезда в микрорайон Чкаловский, установить песочницу у дома №37 по улице Беляева и оборудовать искусственные неровности на проезжей части у школы и поликлиники.

Кроме того, планируется организовать секции по катанию на коньках на стадионе «Юность».

Будет также решена проблема с подтоплением у домов №№3 и 4 по улице Беляева.

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#щёлково
#выездная администрация
#приём
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Глава городского округа Химки встретился с директорами местных школ
04 октября 2024, 11:23

Фото: пресс-служба г.о Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провёл встречу с директорами местных школ в честь Дня учителя, сообщает пресс-служба городского округа Химки.
Во время мероприятия обсуждались вопросы инноваций и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Встреча состоялась в школе «Лидер».

В сентябре этого года на базе школы «Лидер» открылся «IT-куб» — центр развития цифровизации. Здесь дети могут бесплатно обучаться программированию роботов, работе с большими объёмами данных и созданию мобильных приложений.

«Будем развивать систему дополнительного образования для подготовки будущих программистов, физиков и инженеров. Для этого меняем оборудование в классах, создаем цифровую среду по программе "Новая школа" партии "Единая Россия", — сообщил Волошин.
Кроме того, глава округа рассказал о программе капитального ремонта школ. В этом году планируется модернизация школы №8 имени Матвеева на улице Маяковского и корпуса гимназии №23 на улице Чапаева в Сходне.

«Приятно, что нашим школам уделяют такое внимание со стороны администрации. Школа №8 была открыта более 40 лет назад и нуждается в обновлении. У нас замечательный школьный музей, где много разных и интересных экспонатов как времен Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции», — прокомментировала директор школы №8 Ольга Игнатьева.
В Химках работает около двух тысяч учителей, для которых разработан и реализуется комплекс мер при поддержке регионального правительства. Учителя получают компенсации за аренду жилья и дополнительные выплаты, такие как классное руководство и выслугу лет.

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#подмосковье
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«Перевозбудилась»: Кинолог назвал способы, помогающие успокоить собаку
Кинолог Голубев: важно знать причину перевозбуждения собаки, а потом применять техники
04 октября 2024, 11:09

Фото: iStock/alexei_tm

У любого собаковода хотя бы раз вставал вопрос: «Как успокоить перевозбужденную собаку». При этом ситуации могут быть разные: собака испугалась или просто перевозбудилась из-за активной игры. В любом случае в арсенале хозяина должны быть приемы, которые помогут успокоить питомца.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важно знать причину перевозбуждения собаки, чтобы подобрать действующий инструмент коррекции поведения.

«Но иногда успокоить собаку нужно быстро и эффективно, для этого необходимо знать пару-тройку отвлекающих приемов, которые помогут собаке переключиться», — сказал он.

Формируйте новые привычки

Разберитесь, из-за чего собака пришла в перевозбужденное состояние. Например, это предстоящая прогулка. Первое, что нужно понимать хозяину, что, если он ускорит процесс сборов на улицу и сделает все, чтобы побыстрее удовлетворить интерес питомца, — это будет поощрением такого поведения собаки. Собака поймет, что ее активность помогает ей быстрее добиться желаемого. Поэтому хозяину нужно формировать новую привычку: только когда собака успокоится, вы вместе выходите на улицу, если она продолжает бегать и нетерпеливо стоять у двери, выгула не состоится. Конечно, для формирования навыка потребуется время, но постепенно питомец поймет, что от него ждет хозяин.

Пробуйте поисковую игру

Вы можете закрепить команду за этим процессом, например, «Ищи!» или «Найди!». Когда собака перевозбудилась, произнесите команду и раскидайте на пол или спрячьте в разных местах лакомства. Покажите питомцу одно из них, чтобы он понял, что от него хочет хозяин и заинтересовался поиском.

Подключайте физическую активность

Физическая активность помогает избавиться от стресса. Часто этот метод используют, чтобы успокоить питомца во время испуга, например, если вы оказались на улице в момент взрыва салюта. Когда собака поддалась панике, можно предложить ей пробежаться, это позволит выбросить адреналин. Как только вы поймете, что ситуация стабилизировалась, остановитесь, похвалите собаку. Сохраняйте спокойствие и уверенность в своих действиях, показывая питомцу, что он в безопасности.

Переключайте на еду

Лизательный коврик или конг, начиненный любимым лакомством позволят быстро переключить внимание питомца. Некоторые собаководы наверняка замечали, как в стрессовых ситуациях питомец может начать вылизывать хозяину руки или другие части тела. Этот процесс помогает ему успокоится, поэтому такое переключение эффективно поможет любимцу.

У собаки всегда есть несколько приемов, которые помогают ей справиться со стрессом или перевозбуждением, но иногда эти методы не нравятся владельцам: например, чтобы успокоить себя питомец грызет диван или портит обувь. Поэтому хозяину важно помогать любимцу и предлагать такие методы борьбы со стрессом и возбуждением, которые подойдут как владельцу, так и собаке.

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#игра
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В музыкальной школе в Пересвете проведут капитальный ремонт
04 октября 2024, 10:59

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт планируется провести в здании детской музыкальной школы в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит капитально отремонтировать детскую музыкальную школу №4, расположенную по адресу: город Пересвет, улица Первомайская, дом №8. Площадь здания составляет более 790 квадратных метров. В перечень обязательств по подряду входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, выполнение ремонта и поставка оборудования, необходимого для эксплуатации такого объекта», — говорится в сообщении.
Завершение капремонта намечено на 2025 году.

Начальная цена лота составляет 89 миллионов 384 тысячи 263 рубля 96 копеек. Заявки принимаются до 14 октября.

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#капремонт
#капитальный ремонт
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