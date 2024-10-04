«Страшнее чумы»: Врач рассказал об опасности вируса Марбург и мерах профилактики

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Роспотребнадзор отслеживает данные об ухудшении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, где выявлено 26 случаев заболевания, включая восемь смертельных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Для снижения риска завоза заболевания в Россию Роспотребнадзор подготовил диагностическую тест-систему, добавили в ведомстве.
Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что эта эпидемия не должна оставаться без внимания, потому что ситуация серьезная.
По словам врача, таких опасных вирусов существует много. В России есть похожие заболевания, например, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
Среди симптомов вируса Марбург врачи отмечают лихорадку, боль в горле, сыпь, диарею, тошноту, рвоту, кровь из носа, а в тяжёлых случаях — кровотечение из глаз.
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Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что эта эпидемия не должна оставаться без внимания, потому что ситуация серьезная.
«Это сравнимо с чумой, если не хуже, потому что вирус Марбург относится к вирусам первой группы опасности, то есть круче его нет. Высокая летальность, высокая скорость передач. Он живет в природе, у него есть носители — огромные летучие звери с крыльями, живущие в экваториальной Африке. Вирус, к сожалению, берет всех, но не всех убивает, потому что ему надо распространиться и занять новую территорию — это цель любого живого существа, в том числе микробного сообщества», — сообщил эксперт.
По словам врача, таких опасных вирусов существует много. В России есть похожие заболевания, например, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.
«Все эти вирусы повреждают мелкие сосуды, человек истекает кровью, как в фильмах ужасов. Инкубационный период: от 2 до 20 дней, зависит от дозы заражения. Однако в нашей стране есть замечательный опыт противочумной системы. При малейшем подозрении определяют в госпитали с повышенным уровнем защиты от внешней среды. Подзабытая система, благодаря коронавирусу, обновилась: новые оборудования, реактивы, тесты, средства защиты, транспорт — все сейчас в идеальном состоянии. Мир готов к подобным пандемиям и эпидемиям», — объяснил собеседник.
Среди симптомов вируса Марбург врачи отмечают лихорадку, боль в горле, сыпь, диарею, тошноту, рвоту, кровь из носа, а в тяжёлых случаях — кровотечение из глаз.
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Анастасия Бондарева