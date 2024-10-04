Плюс 20 лет: нарколог Холдин рассказал, как продлить себе жизнь

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Алкоголь оказывает негативное влияние на все органы и системы человеческого организма и значительно сокращает продолжительность жизни, отказ от спиртных напитков может помочь сохранить долголетие. Об этом рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Спиртные напитки более значительно сокращают жизнь. У людей, которые регулярно употребляют алкоголь, согласно исследованиям, продолжительность жизни сокращается от 15 до 20 лет», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что популярное мнение о том, что в небольших дозах алкоголь безвреден и даже может быть полезен, полностью опровергнуто последними исследованиями.
«Сейчас мы с уверенностью говорим, что безопасной дозы спиртных напитков не существует», — подчеркнул Холдин.Эксперт подчеркнул, что залогом долгой жизни является полный отказ от алкоголя и курения. Рекомендуется также регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, правильно питаться, умеренно заниматься спортом, правильно питаться и избегать стрессов.
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