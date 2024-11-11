«Быть сдержанными»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 11 по 17 ноября

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В сфере карьеры важен оптимистический настрой. Он поможет рассеять сомнения и страхи. В любви хорошо быть сдержанными и серьёзными. Друг другу надо оказать поддержку и подарить уверенность в прочности союза. В вопросах здоровья нужно своевременно отдыхать, не допуская усталости.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овну лучше не идти напролом и резко не менять свои планы. Наиболее подходящая стратегия на этой неделе - это уступчивость и доведение дел до конца.
Тельцу надо быть осторожным и серьёзным. Его чувство вкуса и стремление к гармонии помогут улучшить качество жизни.
Близнецам нужно прислушаться к своему чутью и наладить нужные контакты. Новые связи принесут пользу в реализации их идей.
Для Рака важно найти время для семьи и родных людей. Он станет в их кругу счастливее, почувствует любовь и укрепит уверенность в себе.
Льву именно интуиция подскажет, как прийти к успеху. А вдохновение придаст сил для реализации мечты.
Деве важно привести в гармонию свои слова с делами. Лишнего лучше не обещать, чтобы не потерять доверию людей.
Весам важно придерживаться правил и норм. Им необходимо исключить противоречивое поведение и делать ставку на уместность.
Скорпиону надо придерживаться прогресса и стремиться к поступательным, не резким переменам.
Стрельцу нужно развивать любознательность и проявлять любопытство. Изучение нового, знакомства значительно расширят его мировоззрение.
Козерогу нужно экономно расходовать энергию, никуда не торопиться. Трудиться следует умеренно, а на выходных устроить себе отдых.
Водолею важно резко не менять свою точку зрения и не делать быстрых выводов. Эксцентричности лучше предпочесть скромность.
Рыбам благоприятно стремиться к гармонии: прислушаться к интуиции и быть в тоже время очень рассудочными.
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Овну лучше не идти напролом и резко не менять свои планы. Наиболее подходящая стратегия на этой неделе - это уступчивость и доведение дел до конца.
Тельцу надо быть осторожным и серьёзным. Его чувство вкуса и стремление к гармонии помогут улучшить качество жизни.
Близнецам нужно прислушаться к своему чутью и наладить нужные контакты. Новые связи принесут пользу в реализации их идей.
Для Рака важно найти время для семьи и родных людей. Он станет в их кругу счастливее, почувствует любовь и укрепит уверенность в себе.
Льву именно интуиция подскажет, как прийти к успеху. А вдохновение придаст сил для реализации мечты.
Деве важно привести в гармонию свои слова с делами. Лишнего лучше не обещать, чтобы не потерять доверию людей.
Весам важно придерживаться правил и норм. Им необходимо исключить противоречивое поведение и делать ставку на уместность.
Скорпиону надо придерживаться прогресса и стремиться к поступательным, не резким переменам.
Стрельцу нужно развивать любознательность и проявлять любопытство. Изучение нового, знакомства значительно расширят его мировоззрение.
Козерогу нужно экономно расходовать энергию, никуда не торопиться. Трудиться следует умеренно, а на выходных устроить себе отдых.
Водолею важно резко не менять свою точку зрения и не делать быстрых выводов. Эксцентричности лучше предпочесть скромность.
Рыбам благоприятно стремиться к гармонии: прислушаться к интуиции и быть в тоже время очень рассудочными.
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Анастасия Бондарева