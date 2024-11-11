«Быть сдержанными»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 11 по 17 ноября

В сфере карьеры важен оптимистический настрой. Он поможет рассеять сомнения и страхи. В любви хорошо быть сдержанными и серьёзными. Друг другу надо оказать поддержку и подарить уверенность в прочности союза. В вопросах здоровья нужно своевременно отдыхать, не допуская усталости.