«Бить тревогу»: Трихолог рассказала, как не облысеть осенью от недостатка витаминов

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Климатические условия оказывают заметное влияние на здоровье и внешний вид волос. Главным образом это связано с колебаниями температур и изменением рациона. Чтобы волосы в любую погоду выглядели на отлично, нужно подбирать уходовые средства в соответствии с сезоном и сбалансировать свой рацион, чтобы локоны получали все необходимые питательные вещества.
Трихолог Виктория Толстоносова в беседе с «Радио 1» сообщила, что смена погоды, действительно, сильно влияет не только на ломкость и сухость волос, но и на здоровье всего организма.
«Начинается новый учебный год: дети идут в школу, студенты идут в институты, у людей появляются новые проекты, поэтому, конечно, появляются новые стрессовые ситуации, а любой стресс — это снижение иммунитета», — сказала эксперт.
Она добавила, что в осенний период организм человека получает меньше солнца и витаминов, что негативно сказывается на состоянии волос, поэтому стоит придерживаться простых, но важных правил:
- Сбалансированно питаться, добавив витамины D, A, E, Omega 3, и увеличить в рационе количество белка: мяса, рыбы, орехов.
- Использовать питательные увлажняющие маски, в составе которых преобладают авокадо, масло ши, кокосовое масло. Они увлажнят стержни волос.
- Ограничить использование стайлинговых средств, но если все-таки есть необходимость, то прежде наносить термозащиту.
«Если вы видите, что выпадает волос гораздо больше, чем обычно, значит, есть смысл бить тревогу. Возможно, нужно проверить дефициты, сдать анализы», — подчеркнула специалист.
По ее словам, на состояние волос влияет головной убор, который необходимо носить во время холодов.
«Когда сильные перепады температур, головные уборы тоже нужно носить, потому что вы находитесь в помещении, ваши кровеносные сосуды расширены, а потом вы выходите на мороз, и происходит сужение. Здесь идет рабочая динамика кровеносных сосудов, это неблагоприятно повлияет на волосы. Головные уборы носить в холодную погоду обязательно», — заключила Виктория Толстоносова.
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