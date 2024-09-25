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«Бить тревогу»: Трихолог рассказала, как не облысеть осенью от недостатка витаминов

Трихолог Толстоносова: чтобы не облысеть осенью, нужно исключить стайлинговые средства
25 сентября 2024, 11:02
Фото: iStock/sutlafk

Фото: iStock/sutlafk

Климатические условия оказывают заметное влияние на здоровье и внешний вид волос. Главным образом это связано с колебаниями температур и изменением рациона. Чтобы волосы в любую погоду выглядели на отлично, нужно подбирать уходовые средства в соответствии с сезоном и сбалансировать свой рацион, чтобы локоны получали все необходимые питательные вещества.


Трихолог Виктория Толстоносова в беседе с «Радио 1» сообщила, что смена погоды, действительно, сильно влияет не только на ломкость и сухость волос, но и на здоровье всего организма.

«Начинается новый учебный год: дети идут в школу, студенты идут в институты, у людей появляются новые проекты, поэтому, конечно, появляются новые стрессовые ситуации, а любой стресс — это снижение иммунитета», — сказала эксперт.

Она добавила, что в осенний период организм человека получает меньше солнца и витаминов, что негативно сказывается на состоянии волос, поэтому стоит придерживаться простых, но важных правил:

  1. Сбалансированно питаться, добавив витамины D, A, E, Omega 3, и увеличить в рационе количество белка: мяса, рыбы, орехов.
  2. Использовать питательные увлажняющие маски, в составе которых преобладают авокадо, масло ши, кокосовое масло. Они увлажнят стержни волос.
  3. Ограничить использование стайлинговых средств, но если все-таки есть необходимость, то прежде наносить термозащиту.
Трихолог добавила, что всегда есть норма выпадения волос, а есть уклонение от нормы, которое следует замечать.

«Если вы видите, что выпадает волос гораздо больше, чем обычно, значит, есть смысл бить тревогу. Возможно, нужно проверить дефициты, сдать анализы», — подчеркнула специалист.

По ее словам, на состояние волос влияет головной убор, который необходимо носить во время холодов.

«Когда сильные перепады температур, головные уборы тоже нужно носить, потому что вы находитесь в помещении, ваши кровеносные сосуды расширены, а потом вы выходите на мороз, и происходит сужение. Здесь идет рабочая динамика кровеносных сосудов, это неблагоприятно повлияет на волосы. Головные уборы носить в холодную погоду обязательно», — заключила Виктория Толстоносова.

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Создание ОПГ и продажа мест на кладбищах: в чём подозревают экс-мэра Сочи Копайгородского
Экс-мера Сочи Копайгородского подозревают в продаже мест на кладбищах
25 сентября 2024, 11:17

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, по предварительным данным, обвиняют в создании организованной преступной группы (ОПГ) и продаже мест на кладбищах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Следователи выяснили, что ОПТ, состоящая из сочинских чиновников и бизнесменов, продавала места на местных кладбищах. За одно захоронение они просили от родственников от 200 тысяч до трёх миллионов рублей. Ежемесячный заработок группировки составлял от 10 до 15 миллионов рублей.

Ранее главарём этой банды считали экс-советника Копайгородского Родиона Пищура, которого задержали летом. Однако сейчас выяснилось, что и сам экс-мэр участвовал в этих махинациях. Его и других подозреваемых в настоящий момент допрашивают.

Также проводятся обыски по местам жительства бывшего заместителя мэра Бурлева и у главы Хостинского района Сочи Савина.

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#следователи
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В Подмосковье подключили нейросеть к онлайн-услуге для трактористов
25 сентября 2024, 11:10

Фото: iStock/DuxX

Услугу по выдаче прав для трактористов-машинистов оптимизировали на госпортале Московской области: теперь прикреплённые к заявке документы будет проверять искусственный интеллект, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Сфера применения искусственного интеллекта в Московской области расширятся. Теперь нейросеть распознает и анализирует файлы, которые прикреплены к заявлению на услугу по выдаче удостоверения на право управления самоходными машинами», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Искусственный интеллект призван снизить вероятность ошибки при подаче заявления: нейроанализ прикреплённых сканов документов показывает, корректные ли бумаги приложил заявитель. Проверка проводится мгновенно.

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Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников, которых «присвоила Россия»
Жена Зеленского призвала вернуть Украине присвоенных Россией художников
25 сентября 2024, 10:53

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, якобы присвоенных Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Вместе с Владимиром Зеленский Елена прилетела в Нью-Йорк и посетила выставку художников-модернистов и авангардистов в «Украинском музее». По ее словам, на сегодняшний день продолжается деколонизация украинского искусства в Нью-Йорке.

Зеленская отметила, что работы, которые были представлены в экспозиции, принадлежат именно украинским художникам. Примечательно, что она назвала украинскими работы «отца русского футуризма» Давида Бурлюка и его коллеги по московскому «Обществу председателей земного шара» Марии Синяковой.

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#художники
#россия
#нью-йорк
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В Подмосковье построили 50 км тротуаров вдоль региональных дорог
25 сентября 2024, 10:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Завершено строительство около 50 километров тротуаров вдоль региональных дорог в 30 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В 30 округах построили 64 новых тротуара общей протяжённостью свыше 50 километров. Для удобства маломобильных граждан тротуары делают с пониженными съездами и бордюрным камнем», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что самые длинные тротуары были построены в Щёлкове, Пушкинском округе, Кашире, Серпухове и Коломне.

Всего до конца года в Подмосковье должны построить свыше 65 километров тротуаров.

Строительство тротуаров ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#московская область
#подмосковье
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В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского ведут следственные действия
25 сентября 2024, 10:34

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Следственные действия проводятся в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
Отмечается, что ранее Копайгородский отправился добровольцем в зону специальной военной операции. В отставку он ушел в мае текущего года по причине перехода на новое место работы.

Согласно данным Telegram-канала Mash, бывшего мэра задержали в Луганске, в настоящее время он находится в Москве. Дома у него и у остальных фигурантов дела уже прошли обыски. Уточняется, что следователи также допросили его жену Анастасию Гредину.

Алексей Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

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#telegram
#матвиенко
#рф
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В истринском ЖК «Кембридж» ввели в эксплуатацию 20 новых таунхаусов
25 сентября 2024, 10:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство ещё 20 малоэтажных домов завершилось в жилом комплексе «Кембридж» в городском округе Истра, новостройки получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новые таунхаусы расположены на территории деревни Красный Посёлок, площадь каждого из домов составляет около 91 квадратного метра», — отмечается в сообщении.
Всего в ЖК «Кембридж» предусмотрено семь очередей строительства, включая возведение объектов социальной инфраструктуры. В жилом комплексе уже есть свой детский сад, а также детские творческий мастерские для занятий вокалом, рисованием, акробатикой и актёрским мастерством. В настоящее время на территории ЖК ведётся строительство школы на 594 места, объект готов на 68%.

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#минжилполитики мо
#истра
#строительство
#новостройки
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Загруженность дорог Подмосковья утром 25 сентября составила пять баллов
25 сентября 2024, 10:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро среды, 25 сентября, основные заторы отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к Москве зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Ленинградское, Энтузиастов, Дмитровское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Косинское, Калужское, Рязанское, Варшавское и Каширское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали один миллион машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#минтранс мо
#пробки
#трафик движения
#дороги
#московская область
#подмосковье
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В Московской области проверят систему экстренного оповещения
25 сентября 2024, 10:00

Фото: Istockphoto Rauf Karimov

В Московской области 1 и 2 октября будет работать система экстренного оповещения. Жителей просят не пугаться и соблюдать спокойствие, пишет «Российская газета». Также из-за плановых мероприятий не нужно звонить в экстренные службы.

Сирены будут звучать с 10:30 до 12:00, а на радио и телевидении в это время включат записи с уведомлением об опасности. Гражданам напомнили, что систему проверяют несколько раз в год, чтобы убедиться в её исправности и отработать действия дежурных служб.

Прошлая проверка системы проходила этой весной. В Подмосковье звучали сирены и работали громкоговорители. Тогда проверка была связана с масштабными учениями по подготовке к паводкам и природным пожарам.

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#подмосковье
#московская область
#опасность
#проверка
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В Приморье появился штраф за склонение беременных к абортам
В Приморье будут штрафовать на 100 тысяч рублей за склонение женщин к абортам
25 сентября 2024, 10:00

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

В Приморье появился штраф за склонение беременных к абортам, пишет РИА Новости.
Уточняется, что максимальный размер штрафа для юридических лиц составит 100 тыс. рублей, для физлиц — 10 тыс. рублей. Под склонением к аборту понимается «понуждение путем уговоров, подкупа, шантажа, использования служебной зависимости» со стороны органов власти, работодателей и организаций.

Уполномоченный по правам человека в Приморье Юрий Мельников сообщил, что данная мера — это вмешательство в частную жизнь, поэтому в регионе круг ответственных значительно сужен.

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