Биткоин подешевел до $99 тысяч после запуска криптовалюты Мелании Трамп

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Курс биткоина опустился до 99 тысяч долларов после запуска мемкоина Мелании Трамп. Соответствующие данные появились на площадке Binance.
На момент 23:00 по московскому времени стоимость биткоина составляла выше 106 тысяч долларов. К 4:00 этот показатель упал до 99 тысяч.
По информации СМИ, спустя полчаса после запуска криптовалюты Мелании ее капитализация составила порядка четырех миллиардов долларов. Мемкоин был приобретен около 20 тысячами инвесторов. При этом валюта Дональда Трампа рухнула в цене на 60%.
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