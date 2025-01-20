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Биткоин подешевел до $99 тысяч после запуска криптовалюты Мелании Трамп

Фото: iStock/dulezidar

Фото: iStock/dulezidar

Курс биткоина опустился до 99 тысяч долларов после запуска мемкоина Мелании Трамп. Соответствующие данные появились на площадке Binance.


На момент 23:00 по московскому времени стоимость биткоина составляла выше 106 тысяч долларов. К 4:00 этот показатель упал до 99 тысяч.

По информации СМИ, спустя полчаса после запуска криптовалюты Мелании ее капитализация составила порядка четырех миллиардов долларов. Мемкоин был приобретен около 20 тысячами инвесторов. При этом валюта Дональда Трампа рухнула в цене на 60%.

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За неправильную выброшенную елку россиян могут оштрафовать на 4 тысячи рублей
20 января 2025, 04:45

Фото: iStock/petrenkod

В случае неправильной утилизации елки россиянам грозит штраф до четырех тысяч рублей. Этим поделился первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев с РИА Новости.
Депутат объяснил агентству, что живую ель запрещено выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов, так как дерево относится к крупногабаритным отходам. В противном случае нарушителям грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. Если в течение года это повторится, тогда размер штрафа увеличится до четырех тысяч.

Чтобы выбросить ель в обычную мусорку, ее обязательно надо распилить. Кошелев напомнил, что нужно подходить ответственно к данному вопросу и утилизировать дерево так, чтобы оно еще могло принести пользу. К примеру, ель может стать удобрением, а если сдать ее в специализированный пункт, то тогда дерево превратят в щепку.

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В России с 20 января действует скидка в 50% на детские авиабилеты
20 января 2025, 03:25

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В России с 20 января начала действовать скидка в 50% на детские авиабилеты. Об этом пишет РИА Новости.
«Вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков», — сообщает агентство.

Соответствующая льгота доступна детям с гражданством РФ в возрасте от двух до 12 лет. Указывается, что несовершеннолетние должны лететь в самолете с сопровождающим. Под исключения попадает бизнес-класс и рейсы по субсидированным маршрутам.

К тому же с 20 января начала действовать скидка в 100% на авиабилеты для детей до двух лет с одним сопровождающим. Это касается перелетов внутри России. Отдельное пассажирское место ребенку предоставляться не будет. К тому же действует скидка не менее 90% на международные рейсы для детей этого же возраста.

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Журнал Time поместил на обложку Трампа, сметающего бумаги со стола в Белом доме
19 января 2025, 23:32

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

Американский журнал Time поместил на свою обложку избранного президента США Дональда Трампа, сметающего документы со стола в Белом доме. Иллюстрация опубликована на официальной странице издания в соцсети X.
Автором обложки является художник Тим О'Брайен. На ней Трамп сидит в Овальном кабинете Белого дома и рукой смахивает документы, лежащие на столе. Также на пол летят телефон и солнечные очки. В подобных нередко на публике появлялся предшественник Джо Байден. Также на обложку поместили надпись: «Он вернулся».

В декабре прошлого года Трамп также появлялся на обложке Time. Журнал признал президента человеком года. В издании объяснили свой выбор тем, что «политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории».

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В МВД Подмосковья предупредили об опасности перевода денег незнакомцам
19 января 2025, 21:01

Фото: istockphoto/gesrey

Любой человек, оплачивающий покупку переводами на карту, может попасть под уголовную ответственность за финансирование террористических организаций. Предупреждение об этом размещено на сайте главного управления региональной безопасности Московской области.
Покупки нередко предлагают оплатить переводом на карту на рынках, где не каждый продавец имеет терминал для оплаты. Такое действие не является противозаконным, но может повлечь крайне нежелательные последствия.

Региональное управление призывает граждан к осторожности в оплатах переводами на карту на рынке, в магазине или в транспорте, а также в отношении благотворительных сборов.

Сотрудники ГУРБ отмечают: наказание за финансирование террористических организаций предусматривает штрафы до миллиона рублей и лишение свободы вплоть до пожизненного (205.1 УК РФ). Следует использовать только легальные способы оплаты товаров и услуг.

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#рф
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Пожилые японцы добровольно стремятся в тюрьмы
19 января 2025, 18:00

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Пожилые жители Японии стараются попасть в тюрьму, чтобы выжить. На свободе они обречены на довольно-таки жалкое существование.
Об этом сообщает CNN. Одна из крупнейших женских тюрем Японии почти полностью заполнена заключенными преклонного возраста. Местная охрана говорит: осужденные настолько одиноки, что предпочитают оставаться за решеткой. Есть даже желающие платить 20000-30000 иен (13,2-19,4 тысячи рублей) в месяц, чтобы оставаться в тюрьме всю жизнь, рассказал сотрудник тюрьмы Тотиги Такаеси Сиранага.

Заключенные получают в тюрьме питание, медицинскую помощью, уход и общение, которого им так не хватает на свободе. 81-летняя преступница, отбывающая срок за кражу еды, говорит, что в тюрьме очень хорошие люди, и ее жизнь здесь – наиболее благополучная.
Примерно 20 процентов японцев старше 65 лет живут в бедности. Охранник Сирагана говорит, что они намеренно стараются попасть в тюрьму, чтобы выжить.

«Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше», — сказал он журналистам.

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Будем ждать, сколько потребуется: Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеоасаяна
Маргарита Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеоасаяна
19 января 2025, 16:54

Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Нина Зотова)

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT, рассказала о состоянии своего мужа, Тиграна Кеосаяна. Известно, что 8 января телеведущий пережил клиническую смерть, после чего находится в состоянии комы.
Сегодня Симоньян отметила, что многие интересуются его состоянием, но, к сожалению, сообщить нечего: изменений нет.

«Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале и поблагодарила всех неравнодушных к судьбе ее мужа людей.

Ранее руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра имени Пирогова Борис Теплых дал оценку шансам на возвращение Тиграна Кеосаяна к активной жизни. По его словам, шансы есть, но многое зависит от продолжительности клинической смерти.

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#реанимация
#смерть
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Исцеляла великих и видела будущее: зачем патриарх Кирилл встречался с Джуной
19 января 2025, 15:55

Джуна и будущий патриарх Кирилл

В 80-х годах архиепископ Владимир Гундяев, будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, встречался с экстрасенсом Джуной Давиташвили.
О подробностях встречи расскажет редакция «Радио 1».

Провидица Джуна и ее отношения с церковью


Ее считают первым официально признанным экстрасенсом в СССР. Руки Джуны (Евгении Давиташвили), которыми она лечила, воспевали художники, поэты и многие творческие личности. Споры о том, кем все-таки была Джуна не утихают до сих пор. Ей доверяли свое здоровье многие звезды и политики того времени.

С малых лет провидица обладала даром целительства. В дальнейшем она получила медицинское образование, чтобы развивать свои силы. Способность управлять энергиями помогала Джуне лечить людей. Однако самым необычным даром женщины стало умение видеть будущее. Отмечается, что она предвидела взрыв на Чернобыльской АЭС, знала о распаде СССР, видела гибель Игоря Талькова и многое другие.

Джуна (Фото: РИА Новости/А. Зеленков)

Джуна была одним из редких экстрасенсов, деятельность которой одобряла церковь. Известно о беседах ясновидящей с патриархом Пименом, который благословлял ее на добрые дела, дружбе с Владимиром Гундяевым, которые на тот момент был ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а впоследствии стал главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. В Ватикане ее принимал папа римский Иоанн-Павел II.

Встреча Джуны и патриарха Кирилла


Патриарх Кирилл, когда он был архиепископом Выборгским и ректором Ленинградской духовной академии, встречался с Джуной в начале 80-х годов. Протоиерей Всеволод Чаплин, который долгое время был приближенным патриарха Кирилла и курировал многие церковные проекты, сообщил в 2018 году, что патриарх встречался с Джуной в 1981 году. Более того, святейший (в миру Владимир Гундяев) наблюдал за эзотерическим сеансом Джуны, похожим на телекинез.

По словам Чаплина, событие происходило либо в ленинградской резиденции Кирилла, либо у него на даче в Комарово летом 1981 года. Он утверждал, что патриарху не нравилось, когда священники критиковали Джуну.

Джуна и будущий патриарх Кирилл

Архиепископ считал, что не всякий сверхъестественный дар — от Бога. Таких людей необходимо обратить на путь духовного исцеления. Однако сам патриарх не давал какую-либо духовную оценку в отношении Джуны. По крайней мере Чаплин не слышал об этом.

Друг Джуны и заслуженный артист РСФСР Николай Тамразов сообщал, что Джуна была интересна политической элите, поэтому Владимир Гундяев хотел быть соучастником ее общества. С другой стороны, сама Джуна могла интересоваться фигурой будущего патриарха для поддержания своего статуса в церковной среде.

Судя по снимках, Гундяев и Джуна встречались несколько раз. Официального комментария от патриарха Кирилла о встречах с Джуной нет.

Сама экстрасенс рассказывала, что действительно встречалась со священнослужителями. Например, в одну из таких встреч патриарх Пимен подарил ей икону святой Евгении Великомученицы. Является ли это правдой — неизвестно, однако стоит отметить, что церковь официально никогда не одобряла экстрасенсов, целителей и провидцев.

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#папа римский
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МВД: Права иностранцев с российским гражданством станут недействительными
19 января 2025, 13:38

Фото: istockphoto/Anastasija Vujic

Иностранные права проживающих на территории людей станут недействительным в 2025 году. Это коснётся иностранцев, получивших российское гражданство, а также тех, кто оформил вид на жительство (ВНЖ) либо разрешение на временное проживание (РВП).
Об этом ТАСС сообщил в пресс-центре министерства внутренних дел РФ. В ведомстве уточнили, что данное правило коснётся тех, у кого срок получения российского паспорта, ВНЖ или РВП достигнет одного года к 1 апреля 2025 года.

Согласно российскому законодательству, водителю, который будет управлять транспортным средством с просроченными правами, грозит штраф в сумме до 15 тысяч рублей, а также отстранение от вождения автомобиля вплоть до того момента, когда водительские права будут соответствующим образом восстановлены.

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#иностранцы
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«Не было интимной близости с мужем»: помощница Ванги раскрыла тайны ее личной жизни
19 января 2025, 12:20

Ванга (Фото: кадр из фильма «Ванга. Пророчества»)

О знаменитой болгарской прорицательнице, известной всему миру как Ванга, ходит множество легенд. Однако настоящую правду знали лишь те, кто был близок к женщине.
О том, какой была личная жизнь великой предсказательницы Вангелии — в материале «Радио 1».

Брак Ванги


В мае 1942 года молодая Вангелия встретила 23-летнего македонца Димитра Гуштерова и вышла за него замуж. Семейная жизнь пары оказалась сложной — мужчина начал выпивать и в конце концов умер от цирроза печени.

Помощница Ванги Стефка Велева рассказала, что супруги вели праведную жизнь.

«У тети Ванги не было интимной близости с мужем. Их пара была святой. И она действительно святая», — заявила она.

Спустя несколько лет после смерти супруга Ванга усыновила мальчика-сироту по имени Димитр Волчев, заменившего ей родного сына и впоследствии ставшего работником прокуратуры.

Трагическая любовь Ванги


По данным окружения провидицы, это не единственный роман Ванги, который закончился трагически. Уточняется, что в число ее фаворитов входил один из охранников, который регулярно находился рядом.

«Он приходил и говорил: „Ванга, ты мне нравишься, как женщина, хочу, чтобы мы были вместе“», — вспоминал Георгий Тернаджиев, телохранитель и водитель предсказательницы.

Ванга (Фото: кадр из передачи «Ванга. Запретная любовь»)

Среди местных жителей ходили слухи, что Ванга расположена к женатому соседу — Ивану Благому. Да и сам мужчина проявлял интерес — он считал ее особенной. Стефка Велева утверждала, что знала этого мужчину.

Чтобы быть ближе к избраннице, Благой устроился работать ее телохранителем. Однако счастливой семейной жизни не получилось: мужчина страдал манией преследования, а его психологическое состояние ухудшалось ежедневно. В результате, Благой совершил самоубийство возле дома слепой провидицы.

Почему Ванга отказалась от любви


Неудачи в личной жизни заставили ясновидящую отказаться от попыток встретить любовь. Отмечается, что через время Ванга стала крестной мамой для соседских детей.

Вдали от посторонних глаз предсказательница хотела ощущать не только груз ответственности. По словам помощницы Ванги, после долгих часов бесед со страждущими, женщина могла уделять время себе.

«У нее была близкая швея, которая шила много одежды. Несмотря ни на что, когда мы вечером оставались, а все расходились, она говорила: „Стефка, принеси новое платье“. Она наденет его, будто смотрит и очень нравится себе, посмеется. После этого она снимала наряд», — вспоминает женщина.

Ванга умерла 11 августа 1996 года в Софии в клинике «Лозинец» от рака правой груди, отказавшись от лечения и проведения хирургической операции.

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