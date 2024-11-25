Депутат сравнил криптоинвесторов с сектантами

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Криптовалютчиков можно сравнить с сектантами, а сами криптовалюты воспринимаются как религия XXI века, заявил председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, биткоин следует воспринимать только как финансовый актив, не наделяя его духовным измерением.
«Одно из таких заблуждений заключается в том, что биткоин и другие криптовалюты воспринимаются некоторыми как религия XXI века. Нередко можно услышать, что биткоин стал для людей чем-то вроде нового культа. И в этом есть своя логика: у криптовалют действительно есть свои «пророки» — создатель биткоина, например, известен под псевдонимом Сатоши Накамото. У криптоэнтузиастов есть свои «церкви» — места для встреч и обсуждений», — поделился он в беседе с NEWS.ru.Иванов считает, что мир оказался на краю пропасти, когда начал «поклоняться» криптоинвесторам. Такие люди, по его мнению, не видят никаких рисков и подвергают себя опасности, объединяясь в финансовую секту.
Ранее сообщалось, что айтишник из Великобритании Джеймс Хоуэллс долгие годы ищет на свалке выброшенный диск с криптовалютой на сумму, превышающую 569 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиарда рублей). СМИ писали, что в 2013 году в городе Ньюпорт его девушка случайно выбросила диск, на котором находились восемь тысяч биткоинов. Он получил их в те времена, когда криптовалюта ничего не стоила.
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