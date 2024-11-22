На свалке в Великобритании затерялся диск с биткоинами на 73 млрд рублей

Утром 22 ноября загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. По данным Министерства транспорта Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 993 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц.