На свалке в Великобритании затерялся диск с биткоинами на 73 млрд рублей

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В Великобритании на свалке затерялся выброшенный диск с криптовалютой на сумму, превышающую 569 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиарда рублей). Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что в 2013 году в городе Ньюпорт девушка IT-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск, на котором находились восемь тысяч биткоинов. Он получил их в те времена, когда криптовалюта ничего не стоила. После недавнего стремительного роста курса биткоина стоимость выброшенного диска выросла до баснословных показателей. Хоуэлс думает, что в скором времени его потерянные биткоины станут ещё дороже, а в 2025 году их стоимость составит миллиард фунтов стерлингов.
Хоуэллс в течение нескольких лет пытается найти выброшенный диск, однако городские власти не пускают его на свалку. В апреле этого года там даже установили забор и поставили круглосуточную охрану. Теперь программист собирается подавать иск в суд, чтобы получить компенсацию ущерба, нанесённого руководством Ньюпорта.
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