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На свалке в Великобритании затерялся диск с биткоинами на 73 млрд рублей

Фото: iStock/Nastco

Фото: iStock/Nastco

В Великобритании на свалке затерялся выброшенный диск с криптовалютой на сумму, превышающую 569 миллионов фунтов стерлингов (73 миллиарда рублей). Об этом сообщает BBC News.


Отмечается, что в 2013 году в городе Ньюпорт девушка IT-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск, на котором находились восемь тысяч биткоинов. Он получил их в те времена, когда криптовалюта ничего не стоила. После недавнего стремительного роста курса биткоина стоимость выброшенного диска выросла до баснословных показателей. Хоуэлс думает, что в скором времени его потерянные биткоины станут ещё дороже, а в 2025 году их стоимость составит миллиард фунтов стерлингов.

Хоуэллс в течение нескольких лет пытается найти выброшенный диск, однако городские власти не пускают его на свалку. В апреле этого года там даже установили забор и поставили круглосуточную охрану. Теперь программист собирается подавать иск в суд, чтобы получить компенсацию ущерба, нанесённого руководством Ньюпорта.

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#великобритания
#суд
#курс
#криптовалюта
#свалка
На 28 км ЦКАД началось строительство развязки с Дмитровским шоссе
22 ноября 2024, 10:55

Фото: istockphoto.com/Iryna Melnyk

Первый этап строительства транспортной развязки между ЦКАД в районе 28-го километра и Дмитровским шоссе стартовал в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«Работы первого этапа включают в себя строительство четырёх съездов, реконструкцию участка федеральной трассы А-107 «Московское малое кольцо», а также устройство переходно-скоростных полос и разворотной петли. Запустить движение по новой развязке планируется в 2026 году», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Отмечается, что новую развязку оснастят автоматизированной системой управления дорожным движением. Такая система позволяет отслеживать ситуацию на проезжей части, фиксировать погодные изменения и заранее предупреждать водителей об изменениях обстановки на дороге.

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#дмитровский городской округ
#цкад
#развязка
#автодор
#строительство
#минтранс мо
#дороги
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Готовность образовательного комплекса в красногорском ЖК «Тетрис» достигла 85%
22 ноября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Образовательный комплекс, состоящий из блока для младших классов на 160 учеников и дошкольного отделения на 260 воспитанников, возводят в жилом комплексе «Тетрис» на территории городского округа Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В трёхэтажном здании образовательного комплекса закончена прокладка внешних инженерных сетей и завершается обустройство внутренних. Смонтированы лифты. Во всех помещениях установлены окна. Ведётся отделка фасада», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории устанавливают спортивные и детские площадки.

В министерстве отметили, что строительство образовательного центра ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#красногорск
#строительство
#школа
#детский сад
#детсад
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Сумма штрафов за мусор в лесах Подмосковья превысила 11,5 млн рублей
22 ноября 2024, 10:04

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более тысячи навалов мусора выявили сотрудники лесной охраны на природных террариях Московской области с начала текущего года, сумма штрафов за нарушение правил санитарной безопасности составила более 11 с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«Благодаря систематическому патрулированию с начала 2024 года в лесах выявлено более 1000 несанкционированных навалов мусора. Виновные привлечены к ответственности, им назначены административные штрафы на общую сумму 11 миллионов 600 тысяч 750 рублей», — сказал глава Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
Больше всего навалов мусора в текущем году было обнаружено в лесах Одинцовского округа — 73 нелегальных свалки. Второе место антирейтинга занял Орехово-Зуевский округ, где выявили 65 навалов мусора. А замыкают топ-3 антирейтинга Можайский округ и Истра, где нашли по 63 мусорных навала.

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#комлесхоз мо
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#московская область
#подмосковье
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Студенты колледжа «Подмосковья» побывали на экскурсии в музее ёлочной игрушки в Клину
22 ноября 2024, 09:55

Фото: Министерство образования Московской области

Студенты колледжа «Подмосковье», изучающие туризм и гостеприимство, посетили единственный в России музей ёлочных игрушек в Клину, сообщает Министерство образования Московской области.
В музее студенты узнали о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле, об истории производства ёлочных игрушек и проследили за работой мастеров-стеклодувов и художников.

Они также побывали в царстве мышиного короля и поздравили Деда Мороза с днём рождения.

Мероприятие в рамках модулей «Координация работы служб предприятий туризма и гостеприимства» и «Предоставление тур-операторских услуг». Студенты получили практический опыт организации экскурсий, а также смогли применить теоретические знания в действии.

Кроме того, они поняли, что быть гидом — непростая задача.

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#колледж
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Загруженность дорог Московской области утром 22 ноября составляет пять баллов
22 ноября 2024, 09:54

Фото: Министерство образования Московской области

Утром 22 ноября загруженность дорог Подмосковья оценивается в 5 баллов. По данным Министерства транспорта Московской области, на дорогах региона было зафиксировано более 993 тысяч автомобилей, что на 1,5% меньше среднего значения за предыдущий месяц.
Основные проблемы с движением возникают при движении в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям быть внимательными и аккуратными на дорогах из-за возможных осадков и гололедицы, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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#трассы
#скоростной режим
#пробки
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В приложении «Добродел» упростили доступ к сервису по вывозу ненужных вещей
22 ноября 2024, 09:47

Фото: istockphoto.com/Pinkypills

Сервис «Вывоз ненужных вещей» в подмосковном приложении «Добродел» перенесли на главную страницу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Онлайн-сервис по вывозу ненужных вещей работает в Подмосковье с августа 2024 года. За это время им воспользовались свыше 500 раз. Раньше пользователям приходилось искать этот сервис через поисковую строку, что занимало больше времени и не всегда было удобно. Теперь сервис размещён на главной странице приложения «Добродел», — говорится в сообщении.
Для подачи заявки нужно открыть сервис, внести в онлайн-форму свои контактные данные, адрес и перечень предметов для вывоза, а также указать предпочтительную дату и время. После этого с заявителем свяжется специалист для финального согласования заказа.

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#подмосковье
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В Подмосковье восстанавливают прерванную штормом подачу электричества
22 ноября 2024, 09:30

Фото: istockphoto.com/BulentBARIS

Электроснабжение ряда домов было прервано в Московской области из-за обрушившегося на столичный регион вечером 21 ноября циклона со штормовым ветром, повалившего деревья на провода, в настоящее время работы по восстановлению подачи электричества ведутся в пяти городских округах, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики в пятницу, 22 ноября.
«В связи с падением деревьев на линии электропередачи в настоящий момент ведутся работы по восстановлению электроснабжения в частном секторе ряда населённых пунктов, а также в нескольких СНТ на территории округов Дмитровский, Пушкинский, Воскресенск, Шатура и Чехов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу электричества потребителям максимально оперативно.

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#подмосковье
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Гостехнадзор напоминает о важности соблюдения правил в использовании зимних горок
22 ноября 2024, 09:19

Фото: istockphoto / shironosov

В преддверии зимы Гостехнадзор Министерства экологии и природопользования Московской области напоминает всем владельцам и операторам снежных горок о важности соблюдения правил эксплуатации зимних аттракционов.
В ближайшее время владельцы аттракционов начнут переводить свои объекты в нерабочее состояние. Этот этап имеет большое значение для обеспечения безопасности дальнейшего использования горок.

Гостехнадзор Минэкологии разработал рекомендации для владельцев парков аттракционов, которые касаются правильной подготовки зимних горок. Специалисты акцентируют внимание на необходимости оформления всей необходимой эксплуатационной документации для каждого аттракциона. В эту документацию должны входить паспорт аттракциона и руководство по его использованию.

Важно подчеркнуть, что горки должны соответствовать зимним требованиям технического регламента и иметь сертификат или декларацию соответствия.

Гостехнадзор напоминает владельцам аттракционов об их ответственности и необходимости контролировать состояние оборудования в зимний период. Надлежащее оформление документов и соблюдение правил эксплуатации помогут предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность посетителей.

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Итоги конкурса «Педагогический дуэт — 2024» подвели в Московской области
22 ноября 2024, 09:12

Фото: Министерство образования Московской области

В колледже «Подмосковье» прошёл региональный конкурс педагогического мастерства среди молодых учителей и их наставников «Педагогический дуэт — 2024», сообщает Министерство образования Московской области.
Ежегодный конкурс направлен на выявление передовых педагогических практик, развитие наставничества, поддержку творческих инициатив молодых специалистов и формирование положительного имиджа педагогической преемственности.

Команды преподавателей представили свои учебные заведения перед экспертной комиссией, продемонстрировав высокий уровень профессионализма, креативности и преданности своему делу.

По результатам конкурса победителями стали преподаватели Ступинского техникума имени А. Т. Туманова Надежда Коляда и Елизавета Тарасова.

Второе место досталось представителям Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Екатерина Горюнова и Евгения Шаповалова.

Жюри присудило третье место преподавателям Светлане Орловой и Людмиле Мишуре из Физико-технического колледжа.

В рамках специальной номинации «От победителя к победителю» награды получили преподаватели Наталья Урусова и Валерия Гуляева из Щёлковского колледжа.

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