«Бытовой оккультизм»: священник раскрыл, влияет ли дата рождения и имя на судьбу ребенка
Священник Береговой: дата рождения и имя не влияют на судьбу человека
Дата рождения и имя не оказывают никакого влияния на будущую жизнь ребенка. Об этом заявил православный священник Владислав Береговой.
В разговоре с RT он подчеркнул, что никакие планеты, созвездия, даты, числа или времена года не влияют на настоящее и будущее людей. Жизнь человека зависит лишь от того, что он выбирает — добро или зло.
«Склоняется ли к исполнению заповедей Божиих или к их нарушению. Поэтому, когда бы ни родился ребенок, какое бы имя ему ни дали, на его жизнь это не влияет. Обратное этому мнение может говорить лишь о бытовом оккультизме», — уверен Береговой.
Он добавил, что предсказать судьбу ребенка невозможно. Часто у людей, которые родились в одно время, совершенно разные жизни. Судьбы не существует, заключил священнослужитель.