«Бытовой оккультизм»: священник раскрыл, влияет ли дата рождения и имя на судьбу ребенка

20 августа 2026, 15:36

Священник Береговой: дата рождения и имя не влияют на судьбу человека

Фото: iStock/Tatiana Dyuvbanova

Дата рождения и имя не оказывают никакого влияния на будущую жизнь ребенка. Об этом заявил православный священник Владислав Береговой.





В разговоре с RT он подчеркнул, что никакие планеты, созвездия, даты, числа или времена года не влияют на настоящее и будущее людей. Жизнь человека зависит лишь от того, что он выбирает — добро или зло.





«Склоняется ли к исполнению заповедей Божиих или к их нарушению. Поэтому, когда бы ни родился ребенок, какое бы имя ему ни дали, на его жизнь это не влияет. Обратное этому мнение может говорить лишь о бытовом оккультизме», — уверен Береговой.