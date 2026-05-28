«Это еда»: священнослужитель оценил наказание для девушки, забившей кальян на куличе

Иеромонах Феодорит: лишать свободы за кальян на куличе несправедливо

Иеромонах Феодорит заявил, что лишение свободы за кальян на куличе является несправедливым наказанием. В качестве альтернативы он предложил общественные работы.





27 мая корреспондент «Известий» из зала суда сообщил, что забившую кальян на куличе 27-летнюю Ксению Белоусову приговорили к трем годам и 25 дням колонии общего режима.





«Гособвинение запросило для 27-летней фигурантки полгода лишения свободы. Ранее она получила условный срок за хранение наркотиков — по совокупности с предыдущим приговором прокуратура запросила три года и два месяца колонии», — говорится в материале издания.

«За то, что глупая девчонка повела себя по-глупому, посадить ее на три года — на мой взгляд, это абсолютная глупость. И, к сожалению, именно такие вещи людей от церкви отвращают. Такое ощущение, что этот закон специально был принят для того, чтобы отвратить как можно больше людей от церкви», — сказал он.