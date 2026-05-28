«Это еда»: священнослужитель оценил наказание для девушки, забившей кальян на куличе
Иеромонах Феодорит: лишать свободы за кальян на куличе несправедливо
Иеромонах Феодорит заявил, что лишение свободы за кальян на куличе является несправедливым наказанием. В качестве альтернативы он предложил общественные работы.
27 мая корреспондент «Известий» из зала суда сообщил, что забившую кальян на куличе 27-летнюю Ксению Белоусову приговорили к трем годам и 25 дням колонии общего режима.
«Гособвинение запросило для 27-летней фигурантки полгода лишения свободы. Ранее она получила условный срок за хранение наркотиков — по совокупности с предыдущим приговором прокуратура запросила три года и два месяца колонии», — говорится в материале издания.
Напомним, 13 апреля в московском баре на улице Сретенке девушка изготовила кальян на основе кулича и сняла происходящее на телефон, а затем выложила ролик в интернет. В тот же день СК РФ возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. После задержания Белоусова принесла публичные извинения и раскаялась в поступке.
В разговоре с Общественной Службой Новостей иеромонах Феодорит выразил мнение, что девушка повела себя крайне глупо, однако назвал такой приговор бессмысленным. По его словам, чувства верующих оскорбить невозможно, поэтому можно было ограничиться наказанием в виде общественных работ.
«За то, что глупая девчонка повела себя по-глупому, посадить ее на три года — на мой взгляд, это абсолютная глупость. И, к сожалению, именно такие вещи людей от церкви отвращают. Такое ощущение, что этот закон специально был принят для того, чтобы отвратить как можно больше людей от церкви», — сказал он.
Священнослужитель уточнил, что пасхальный кулич является славянской традицией, но не сакральным религиозным символом в христианстве. Таковыми являются крест, иконы или священные сосуды, а кулич — это еда, заключил Феодорит.