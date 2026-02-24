Запрещенные цвета марта: Шаманка заявила, что оттенок одежды влияет на здоровье и судьбу
В марте не стоит носить одежду оранжевого, голубого, зеленого и желтых цветов. Об этом предупредила калмыцкая шаманка Елена Батыр.
По ее словам, оранжевый может негативно сказаться на личной жизни, создавая проблемы в этой сфере, а желтый цвет в марте привлечет болезни.
«Голубой и синий будут провоцировать затяжные стрессы. Причем источник стресса будет связан не с местом проживания человека. Например, человек живёт в Москве, а проблема придёт к нему из Санкт-Петербурга или другого города. И этот стресс будет не кратковременным, а довольно продолжительным», — отметила Батыр в разговоре с Life.ru.
Она добавила, что в марте нежелательно надевать одежду и фиолетового цвета, поскольку он представляет опасность для людей, страдающих паническими атаками, и будет вызывать еще большую тревогу.
Батыр посоветовала в марте выбирать одежду черного, белого, серого и бежевого цветов, которые благоприятно скажутся на общем состоянии человека, уменьшат стресс и сгладят тревожность.