Запрещенные цвета марта: Шаманка заявила, что оттенок одежды влияет на здоровье и судьбу

24 февраля 2026, 13:47

Фото: iStock/AnnaStills

В марте не стоит носить одежду оранжевого, голубого, зеленого и желтых цветов. Об этом предупредила калмыцкая шаманка Елена Батыр.





По ее словам, оранжевый может негативно сказаться на личной жизни, создавая проблемы в этой сфере, а желтый цвет в марте привлечет болезни.





«Голубой и синий будут провоцировать затяжные стрессы. Причем источник стресса будет связан не с местом проживания человека. Например, человек живёт в Москве, а проблема придёт к нему из Санкт-Петербурга или другого города. И этот стресс будет не кратковременным, а довольно продолжительным», — отметила Батыр в разговоре с Life.ru.