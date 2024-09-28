Бывшая девушка Хью Хефнера рассказала о полном экскрементов особняке Playboy

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Бывшая девушка основателя журнала Playboy Хью Хефнера Кендра Уилкинсон назвала его легендарный особняк грязным. Об она сообщила в подкасте The Kyle and Jackie O Show.
Уилкинсон поселилась в особняке Playboy в 18 лет. Она, как и остальные обитательницы дома, время от времени вступала с Хефнером в сексуальные отношения. Девушка прожила в знаменитом особняке пять лет и съехала оттуда, когда встретила будущего мужа.
По ее словам, этот опыт негативно сказался на психическом здоровье. Уилкинсон пояснила, что она пришла в этот дом за красивой жизнью и за несколько лет приняла участие в сотнях гламурных вечеринок.
Девушка подчеркнула, что не жалеет о прошедших бурных годах. При этом, она добавила, что в роскошном особняке Playboy было полно собачьих экскрементов.
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По ее словам, этот опыт негативно сказался на психическом здоровье. Уилкинсон пояснила, что она пришла в этот дом за красивой жизнью и за несколько лет приняла участие в сотнях гламурных вечеринок.
Девушка подчеркнула, что не жалеет о прошедших бурных годах. При этом, она добавила, что в роскошном особняке Playboy было полно собачьих экскрементов.
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Екатерина Коршунова