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Групповое изнасилование и сепсис: кем оказался главный красавец из советских сказок Алексей Катышев

26 сентября 2024, 15:28
Фото: РИА Новости/Енгалычев

Фото: РИА Новости/Енгалычев

Исполнитель роли угольщика Васи из фильма «Огонь, вода и… медные трубы» не смог справиться с крахом карьеры, начал злоупотреблять алкоголем и скончался, не дожив до 60 лет. Белокурый, румяный и всегда веселый — таким запомнился советский актер Алексей Катышев маленьким зрителям. Его образ доброго молодца принес ему всесоюзную популярность, однако завершилась его жизнь тюрьмой и полным одиночеством. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Актерская карьера Катышева


Будущая звезда советского кино Алексей Катышев родился 17 марта 1949 года в Донецкой области УССР в семье рабочих. Из-за болезни отца семья переехала в Ялту. Там Алексей окончил школу и прошел курсы звукорежиссеров при местной киностудии.



В юности он начал работать на Ялтинской киностудии, где его заметил знаменитый режиссер и народный артист РСФСР Александр Роу. Их встреча произошла случайно в коридоре студии. Тогда режиссер предложил Катышева на роль в своем проекте. Удивленный молодой человек сначала отказался, но настойчивость Роу все же заставила его согласиться на пробы.

В результате 19-летний Катышев получил главную роль угольщика Васи в фильме «Огонь, вода и… медные трубы», что принесло ему всесоюзную популярность. Вскоре режиссер Роу начал работу над новой сказкой «Варвара-краса, длинная коса» и снова пригласил Катышева на роль рыбацкого сына Андрея.


Трагедия в семье


Успех в карьере Алексея Катышева сопровождался счастьем в личной жизни. Голубоглазый красавец встретил свою любовь и женился. Однако вскоре в их жизнь пришло горе. Пара готовилась стать родителями, но их дочь трагически скончалась вскоре после рождения из-за халатности врачей.

Официально причиной смерти стала послеродовая болезнь, но на самом деле новорожденную уронили на кафельный пол в роддоме. Пережить эту трагедию оказалось крайне сложно. Позже Ирина подарила Алексею дочь Оксану, но это не помогло укрепить их отношения.

Сложности начали возникать и в карьере. После головокружительного успеха в ролях Леля в «Весенней сказке» и десантника в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», актер готовился к новой роли в сказке Александра Роу «Финист — Ясный сокол». Режиссер также обещал помочь ему поступить во ВГИК.

Однако все изменилось, когда его наставник попал в больницу. 28 декабря 1973 года Александр Роу скончался, оставив после себя множество добрых фильмов и Катышева, который чувствовал себя никому не нужным.

«Это был не просто шок — это была катастрофа. Я понимал, что моя карьера закончена», — позже признавался актер.

После смерти Роу главные роли больше не предлагали, и Алексей ждал, когда о нем вспомнят. Устав от финансовых трудностей, Ирина настояла на том, чтобы он нашел работу. Так он стал водителем молоковоза. На этом его страдания не закончились. Родственники обманом завладели его недвижимостью и продали долю в квартире матери, оставив его без жилья. Этот удар судьбы привел к тому, что Алексей начал злоупотреблять алкоголем, пытаясь забыть о своих проблемах.

Фото: РИА Новости/Енгалычев

Изнасилование


На одной из встреч с друзьями Катышев изрядно перебрал. В какой-то момент мужчины решили познакомиться с девушками, а затем совершили групповое насилие. Позже выяснилось, что артист участия в сексуальном преступлении не совершал, однако до того, как это было доказано, он несколько месяцев провел за решеткой.

Заключение в тюрьму стало финальной точкой в браке актера и его супруги. После развода ей досталась квартира. Последние годы жизни Алексей сожительствовал с давней знакомой Мариной, работавшей на Ялтинской киностудии.


Смерть актера


В один из вечеров за актером погнались хулиганы. Тот забежал в подъезд и стал со всей силы стучаться в дверь к бывшей жене Ирине. Однако та дверь экс-супругу не отперла. В тот вечер звезду сказок Роу жестоко избили. Врачи в больнице диагностировали повреждения легких и сердца, а также сепсис. Через несколько дней — 30 ноября 2006-го Алексея Катышева не стало. Ему было 57 лет.

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Жителям Подмосковья рассказали, кто ответит за течь в системе отопления
26 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жилец, заметивший течь в квартире во время подачи тепла, должен обязательно уведомить об этом свою управляющую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перед стартом отопительного сезона.
«Ответственность за протечку зависит от её источника. Если протечка происходит на стояках общего имущества, за это отвечает управляющая компания. Перед зимним сезоном стояки должны проверять. Если из-за такой протечки пострадало жилое помещение, можно требовать возмещения ущерба от управляющей организации», – отметили ведомстве.
Если неисправности возникли на внутриквартирном оборудовании, которое не является частью общего имущества, ремонт оплачивает собственник квартиры. А управляющая компания должна помочь устранить аварию и предотвратить протечки в расположенные ниже квартиры. Причиной протечки может стать несогласованная замена отопительных приборов. Тогда ответственность также ложится на собственника.
«Не вмешивайтесь в работу внутриквартирного оборудования, не привлекайте неквалифицированных специалистов, не меняйте систему отопления, не уведомив управляющую компании. Всё это может привести к авариям», – предупредили в Минчистоты.
В министерстве также напомнили, что для решения жилищно-коммунальных вопросов можно отравить заявку на номер 122*4. Робот Женя примет звонок и в экстренных ситуациях переведёт его на оператора. После обработки заявки он сделает обратный звонок для подтверждения решения проблемы.

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#отопительный сезон
#отопление
#подмосковье
#московская область
#управляющая компания
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25-й современный поезд «Москва-2024» запустили в столичном метро
В столичном метрополитене запустили 25-й поезд «Москва-2024»
26 сентября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/hank5

Московский метрополитен запустил в работу 25-й поезд «Москва-2024». Самый современный поезд вышел на Замоскворецкую линию. Об этом 26 сентября сообщает официальный телеграмм-канал Департамента транспорта Москвы.
Столица продолжает закупать у российского производителя инновационные составы метро, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Всего за этот год планируется получить 36 поездов нового поколения», — сообщает Дептранс.

Новые вагоны отличаются широкими дверями, сквозными проходами через состав, улучшенной шумоизоляцией и мощными кондиционерами. Кроме этого на поручнях вагонов московского метро теперь есть USB и type-C разъемы. Теперь таких поездов 25. Сейчас они курсируют по Замоскворецкой и Троицкой линиям.

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#вагон
#транспорт
#пассажиры
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Госдума одобрила поправку об увеличении срока брака с иностранцами
В России увеличат срок брака с иностранцами до 3 лет для получения РВП
26 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Nadtochiy

Комитет Госдумы 26 сентября одобрил поправку об увеличении минимального срока брака с гражданами РФ для получения иностранцам разрешения на временное проживание в России (РВП).
Минимальный срок в браке с гражданином России для иностранцев составит три года вместо двух, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет ГД РФ. Именно столько теперь необходимо, что бы получить РВП в упрощенном порядке.

Об увеличении срока нахождения в браке ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Тогда спикер ГД выразил предположение, что срок брака для иностранца может увеличиться даже четырех лет.
«Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви», — уверены в парламенте.

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#брак
#страны
#рф
#иностранцы
#мигранты
#загс
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Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в октябре
26 сентября 2024, 14:37

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, изменится в октябре из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на участке между станциями Дмитров и Каналстрой, а также между станциями Талдом и Савёлово. В частности, на перегоне Талдом — Савёлово технологические «окна» назначены на будние дни с 10:30 до 14:30 в период с 1 по 11 октября, а на перегоне Дмитров — Каналстрой — с 9:30 до 13:0 с 14 по 31 октября», — говорится в сообщении.
Во время работ поезда по указанным участкам ходить не будут, поэтому у некоторых электричек сократится маршрут.

Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#железная дорога
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Выходные дни в Москве будут дождливыми
Синоптик Шувалов: выходные дни в Москве будут дождливыми
26 сентября 2024, 14:23

Фото: iStock/FTiare

В выходные дни в столичном регионе ожидаются дожди. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На выходных мы попрощаемся с солнцем. Не навсегда, конечно, но впервые за очень продолжительное время. В пятницу во второй половине дня, в субботу и по окончании воскресенья нас ждут три дня с дождём. Причём температура при этом не будет слишком сильно падать. Она сохранится в пределах 14... 19 °С в дневные часы», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

Он отметил, что в воскресенье будет немного прохладнее, воздух прогреется всего до 14 °С.

На следующей неделе, по словам синоптика, осадков не ожидается.

Тем временем, «Сiбдепо» сообщает, что 26 сентября в города Кузбасса пришла зима. Первый снег выпал в Новокузнецке Калтане, Осинниках и Прокопьевске. Накануне снег также выпал в Кемерове.

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#неделя
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В Реутове ищут подрядчика на ремонт более 270 метров теплосетей
26 сентября 2024, 14:19

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Участок тепловых сетей протяжённостью 273 метра должны отремонтировать в городском округе Реутов, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации и выполнение капитального ремонта участка теплосетей от ТК 5-13 до центрального теплового пункта №7 котельной №5. Работы планируется завершить в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 26 миллионов 448 тысяч 240 рублей, заявки принимаются до 9 октября. Ремонт будет финансироваться из бюджетов Московской области и округа Реутов.

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#теплоснабжение
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#жкх
#капремонт
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В Наро-Фоминске очистили более 10 километров реки от мусора
26 сентября 2024, 14:15

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Светлана Тертышная стала руководителем координационного совета по разработке программы по охране водных ресурсов при Торгово-промышленной палате Наро-Фоминского городского округа, сообщает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.
В рамках экологического проекта «Живая река» было предложено закрепить определённые участки берега реки Нары за предпринимателями, промышленными предприятиями и образовательными учреждениями округа.

В 2024 году благодаря этой акции удалось очистить более 10 километров реки от мусора, было извлечено около 8 кубических метров отходов.

«Привлечение к акции широкого круга общественных и коммерческих организаций, позволит привести в порядок территорию реки Нара и повысить уровень экологической безопасности округа. Есть идея приобщить к участию образовательные учреждения Наро-Фоминска, закрепив за ними родники, которые находятся на территории школ. Мы приглашаем поучаствовать в акции всех желающих», — рассказала Тертышная.
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Подмосковью передали от Минобороны более 20 объектов ЖКХ
26 сентября 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Свыше 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства получили в собственность четыре городских округа Московской области от министерства обороны России, теперь муниципалитеты смогут обеспечить их качественное функционирование, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«В частности, округу Подольск передали котельную, две наружные сети теплоснабжения и земельный участок площадью 1079 кв. м на ул. Маштакова. Бронницы получили две котельные, два тепловых пункта, две сети горячего водоснабжения, две сети теплоснабжения и два земельных участка площадью более трёх с половиной тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Крое того, Одинцовский округ получил в собственность центральный тепловой пункт, котельную, две теплосети и два участка земли площадью более 6 тыс. квадратных метров в Кубинке-8, а также котельную, ещё семь объектов ЖКХ и два участка земли площадью свыше 3,4 тыс. квадратных метров в деревне Чапаевка. А Наро-Фоминскому округу передали две сети холодного водоснабжения и водоотведения на ул. Шибанкова.

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#теплоснабжение
#котельная
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Более половины родителей нервничают из-за совмещения работы и воспитания детей
26 сентября 2024, 13:48

Фото: iStock/SbytovaMN

Более половины родителей в России испытывают стресс из-за необходимости совмещать работу и воспитание детей. При этом 38% испытывают чувство вины перед детьми. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками «АльфаСтрахование».
По данным издания, более чем у 57% родителей рабочие задачи занимают более половины всего времени, при этом на детей его остается мало. Еще 18% родителей вынуждены брать подработки, что еще больше сокращает время для детей. 37% опрошенных пожаловались, что повышенная занятость вызывает стресс и выгорание. А 12% и вовсе сменили работу, так как не имели свободного времени на семейные обязанности.

Так, 52% опрошенных признали, что у них не остается времени на полноценный отдых. Еще 48% респондентов не имеют времени на отдых, занятия спортом или саморазвитие. 40% родителей даже во время отпуска вынуждены отвлекаться на работу.

Так, 54% опрошенных предложили ввести более гибкий график работы, который не повлиял бы на производственные процессы. 46% отметили, что их работа может выполняться удалённо, что позволило бы лучше совмещать работу и семейные обязанности. 35% опрошенных поддержали идею о наличии психолога на производстве. 29% предложили давать дополнительный выходной раз в 3-4 недели, чтобы проводить его с семьёй. 26% выступили за дополнительные дни отпуска для сотрудников с детьми.

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