Групповое изнасилование и сепсис: кем оказался главный красавец из советских сказок Алексей Катышев

Фото: РИА Новости/Енгалычев
Исполнитель роли угольщика Васи из фильма «Огонь, вода и… медные трубы» не смог справиться с крахом карьеры, начал злоупотреблять алкоголем и скончался, не дожив до 60 лет. Белокурый, румяный и всегда веселый — таким запомнился советский актер Алексей Катышев маленьким зрителям. Его образ доброго молодца принес ему всесоюзную популярность, однако завершилась его жизнь тюрьмой и полным одиночеством. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Актерская карьера Катышева
Будущая звезда советского кино Алексей Катышев родился 17 марта 1949 года в Донецкой области УССР в семье рабочих. Из-за болезни отца семья переехала в Ялту. Там Алексей окончил школу и прошел курсы звукорежиссеров при местной киностудии.
В юности он начал работать на Ялтинской киностудии, где его заметил знаменитый режиссер и народный артист РСФСР Александр Роу. Их встреча произошла случайно в коридоре студии. Тогда режиссер предложил Катышева на роль в своем проекте. Удивленный молодой человек сначала отказался, но настойчивость Роу все же заставила его согласиться на пробы.
В результате 19-летний Катышев получил главную роль угольщика Васи в фильме «Огонь, вода и… медные трубы», что принесло ему всесоюзную популярность. Вскоре режиссер Роу начал работу над новой сказкой «Варвара-краса, длинная коса» и снова пригласил Катышева на роль рыбацкого сына Андрея.
Трагедия в семье
Успех в карьере Алексея Катышева сопровождался счастьем в личной жизни. Голубоглазый красавец встретил свою любовь и женился. Однако вскоре в их жизнь пришло горе. Пара готовилась стать родителями, но их дочь трагически скончалась вскоре после рождения из-за халатности врачей.
Официально причиной смерти стала послеродовая болезнь, но на самом деле новорожденную уронили на кафельный пол в роддоме. Пережить эту трагедию оказалось крайне сложно. Позже Ирина подарила Алексею дочь Оксану, но это не помогло укрепить их отношения.
Сложности начали возникать и в карьере. После головокружительного успеха в ролях Леля в «Весенней сказке» и десантника в фильме «Про Витю, про Машу и морскую пехоту», актер готовился к новой роли в сказке Александра Роу «Финист — Ясный сокол». Режиссер также обещал помочь ему поступить во ВГИК.
Однако все изменилось, когда его наставник попал в больницу. 28 декабря 1973 года Александр Роу скончался, оставив после себя множество добрых фильмов и Катышева, который чувствовал себя никому не нужным.
«Это был не просто шок — это была катастрофа. Я понимал, что моя карьера закончена», — позже признавался актер.
После смерти Роу главные роли больше не предлагали, и Алексей ждал, когда о нем вспомнят. Устав от финансовых трудностей, Ирина настояла на том, чтобы он нашел работу. Так он стал водителем молоковоза. На этом его страдания не закончились. Родственники обманом завладели его недвижимостью и продали долю в квартире матери, оставив его без жилья. Этот удар судьбы привел к тому, что Алексей начал злоупотреблять алкоголем, пытаясь забыть о своих проблемах.
Фото: РИА Новости/Енгалычев
Изнасилование
На одной из встреч с друзьями Катышев изрядно перебрал. В какой-то момент мужчины решили познакомиться с девушками, а затем совершили групповое насилие. Позже выяснилось, что артист участия в сексуальном преступлении не совершал, однако до того, как это было доказано, он несколько месяцев провел за решеткой.
Заключение в тюрьму стало финальной точкой в браке актера и его супруги. После развода ей досталась квартира. Последние годы жизни Алексей сожительствовал с давней знакомой Мариной, работавшей на Ялтинской киностудии.
Смерть актера
В один из вечеров за актером погнались хулиганы. Тот забежал в подъезд и стал со всей силы стучаться в дверь к бывшей жене Ирине. Однако та дверь экс-супругу не отперла. В тот вечер звезду сказок Роу жестоко избили. Врачи в больнице диагностировали повреждения легких и сердца, а также сепсис. Через несколько дней — 30 ноября 2006-го Алексея Катышева не стало. Ему было 57 лет.
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