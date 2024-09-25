«Ёкает и бабочки в животе»: Психолог рассказала, какой должна быть здоровая влюбленность

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Влюбленность — чувство, которое испытывал любой человек. Это то, с чего начинается любовь. Но какой должна быть здоровая влюбленность? Многие психологи утверждают, что привычное для нас всех «еканье в груди» или «бабочки в животе» говорят о тревоге и нездоровости, а другие утверждают, что без этого не может быть настоящих чувств. В чем же правда?
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что «еканье» и «бабочки» могут быть не у всех людей, и это зависит от типа личности человека.
Она добавила, что во влюбленности очень много инстинктивных переживаний, которые не контролируются разумом. Это смесь увлечения, тревоги и большого вдохновения.
Однако, по словам психолога, с возрастом чувство влюбленности может трансформироваться, потому что появляется чувство ответственности.
Также, по мнению собеседницы, чувство влюбленности трудно переживается людьми, у которых есть избегающий и тревожный тип привязанности, потому что избегающий будет подавлять и не разрешать себе чувство, путая его с желанием заняться сексом, а «тревожник» будет наоборот любое переживание наполнять любовью.
Анастасия Кардиакос подчеркнула, что чувство влюбленности держится порядка трех месяцев, а дальше начинает формироваться привязанность и любовь.
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«Хорошо чувствуют «екнуло» люди, у которых налажен контакт со своими чувствами и телом, у которых развита интуиция и эмпатия. Они более склонны к ярким переживаниям и ощущениям. А если «екает» постоянно на все симпатичное, то это может говорить об истероидности человека. У некоторых влюбленность протекает когнитивно — в голове, то есть им приятно будет думать о человеке, заботиться, писать ему и звонить. На уровне дела проживать эмоции. К такому более склонны мужчины», — сообщила эксперт.
Она добавила, что во влюбленности очень много инстинктивных переживаний, которые не контролируются разумом. Это смесь увлечения, тревоги и большого вдохновения.
Однако, по словам психолога, с возрастом чувство влюбленности может трансформироваться, потому что появляется чувство ответственности.
«Например, есть дети, недвижимость, бизнес, и не каждый человек может уйти в эту другую действительность и покружиться в этих бабочках, гнет обязательств может заземлять. Добавляется разум и рациональность. Но так не у всех. Это зависит от типа личности», — сказала Анастасия Кардиакос.
Также, по мнению собеседницы, чувство влюбленности трудно переживается людьми, у которых есть избегающий и тревожный тип привязанности, потому что избегающий будет подавлять и не разрешать себе чувство, путая его с желанием заняться сексом, а «тревожник» будет наоборот любое переживание наполнять любовью.
Анастасия Кардиакос подчеркнула, что чувство влюбленности держится порядка трех месяцев, а дальше начинает формироваться привязанность и любовь.
«Влюбленное яркое эмоциональное состояние сохраняется, когда есть ссоры, конфликты, недосказанности и поверхностность отношений. Спустя полгода влюбленность выходит во что-то большее или идет на спад. Если мы говорим про невротические отношения, где есть куча секретов, где недосказали, замолчали, обиделись, то здесь фантазия влюбленности будет поддерживаться эмоциональными горками. Мы не можем здесь сказать, что люди влюблены. Просто люди постоянно поджигают эту искорку и создают иллюзия того, что что-то горит. Насколько это полезно и вкусно — вопрос. Есть высокоэмоциональные натуры и истероидные натуры, которые склонны к частым влюбленностям, потому что для них кондакт на уровне влюбленности означает, что он кому-то нужен», — сообщила специалист.Однако клинический психолог отметила, что здоровая влюбленность — прекрасное чувство, которого не стоит опасаться. В нем просыпает наш внутренний ребенок и искренне радуется проживать все эмоции.
«Это очарование, которое обволакивает и притягивает, как магнитом. А дальше может формироваться любовь — это уже более спокойное, устойчивое чувство, где все осознанно. Это обязательно обоюдно. Это три угла: эмоции, страсть и обязательства», — заключила эксперт.
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Анастасия Бондарева