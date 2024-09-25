«Ёкает и бабочки в животе»: Психолог рассказала, какой должна быть здоровая влюбленность

Влюбленность — чувство, которое испытывал любой человек. Это то, с чего начинается любовь. Но какой должна быть здоровая влюбленность? Многие психологи утверждают, что привычное для нас всех «еканье в груди» или «бабочки в животе» говорят о тревоге и нездоровости, а другие утверждают, что без этого не может быть настоящих чувств. В чем же правда?