Бывшая девушка китайского миллиардера рассказала о его 300 детях

01 декабря 2025, 16:26

В Китае бывшая девушка бизнесмена Сюй Бо заявила, что у него есть 300 детей

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Китае бывшая возлюбленная известного в игровой индустрии бизнесмена Сюй Бо отказалась отдавать ему долг из-за его 300 детей. Об этом сообщает South China Morning Post.