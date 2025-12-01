Бывшая девушка китайского миллиардера рассказала о его 300 детях
В Китае бывшая возлюбленная известного в игровой индустрии бизнесмена Сюй Бо отказалась отдавать ему долг из-за его 300 детей. Об этом сообщает South China Morning Post.
Сюй Бо и Тан Цзин начали встречаться в 2009 году, и их союз продлился 14 лет. После разрыва миллиардер потребовал от бывшей партнерши вернуть ему 300 миллионов юаней (около 3,3 миллиарда рублей), утверждая, что она не отдала ему часть средств, которые он переводил ей с 2012 по 2018 годы. Общая сумма переводов составила 819 миллионов юаней (примерно 9 миллиардов рублей).
Однако Тан Цзин заявила, что не намерена возвращать деньги. Женщина пояснила, что использовала их для поддержки большой семьи, о которой всегда мечтал Бо. По словам китаянки, он является отцом 300 детей, большинство из которых не имеют официальной регистрации. Когда журналисты уточнили у Цзин число детей, она вновь повторила эту цифру.
Цзин утверждает, что воспитывает 11 детей от Бо, а также ведет судебные разбирательства за двух дочерей. Суд уже встал на ее сторону и отклонил иск бывшего партнера.
Известно, что Бо поддерживает идею полигамных отношений и призывает женщин рожать как можно больше детей. Однажды он искал партнерш в социальных сетях, заявив, что ему нужны 50 сыновей, из которых он сможет воспитать минимум 10 успешных людей.
