Умерла старейшая жительница РФ Клавдия Гадючкина

Старейшая жительница РФ Клавдия Гадючкина умерла в Ярославле в возрасте 114 лет
Фото: iStock/Robert Nieznanski

Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина, ставшая свидетельницей и участницей ключевых событий отечественной истории, умерла в Ярославской области на 115-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.



В октябре текущего года международная организация LongeviQuest официально включила пенсионерку в список пяти самых старых людей на планете.

Клавдия Гадючкина родилась 5 декабря 1910 года и стала свидетелем множества значимых событий в истории России. Её жизнь охватывает революцию, мировые войны, а также становление и трансформацию государства.

Трудовой путь Клавдии Гадючкиной начался в 15 лет на фабрике «Красный перевал». За 40 лет она прошла путь от простой прядильщицы до помощника мастера.

Евраев выразил свои искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны.

Екатерина Коршунова

