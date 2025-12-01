Умерла старейшая жительница РФ Клавдия Гадючкина

01 декабря 2025, 15:01

Старейшая жительница РФ Клавдия Гадючкина умерла в Ярославле в возрасте 114 лет

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина, ставшая свидетельницей и участницей ключевых событий отечественной истории, умерла в Ярославской области на 115-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.