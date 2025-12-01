Умерла старейшая жительница РФ Клавдия Гадючкина
Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина, ставшая свидетельницей и участницей ключевых событий отечественной истории, умерла в Ярославской области на 115-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В октябре текущего года международная организация LongeviQuest официально включила пенсионерку в список пяти самых старых людей на планете.
Клавдия Гадючкина родилась 5 декабря 1910 года и стала свидетелем множества значимых событий в истории России. Её жизнь охватывает революцию, мировые войны, а также становление и трансформацию государства.
Трудовой путь Клавдии Гадючкиной начался в 15 лет на фабрике «Красный перевал». За 40 лет она прошла путь от простой прядильщицы до помощника мастера.
Евраев выразил свои искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны.
