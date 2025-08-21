Бывшая любовница Бориса Немцова выселила жителя Приднестровья из дома

21 августа 2025, 13:09

Борис Немцов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Стало известно, что Екатерину Ифтоди, которая некоторое время встречалась с политиком Борисом Немцовым (убитым в 2015 году), обвиняют в том, что она и её мать выселили мужчину, работавшего на их недвижимость.