Бывшая любовница Бориса Немцова выселила жителя Приднестровья из дома
Стало известно, что Екатерину Ифтоди, которая некоторое время встречалась с политиком Борисом Немцовым (убитым в 2015 году), обвиняют в том, что она и её мать выселили мужчину, работавшего на их недвижимость.
По информации Telegram‑канала Mash, у семьи Ифтоди, помимо прочего, есть дом под Тирасполем. Его передали в пользование местному жителю в обмен на ремонт и охрану. Как утверждает канал, в какой‑то момент в семье вновь возник спор из‑за имущества, и мать Екатерины переписала дом на себя. После этого проживавшего там мужчину выгнали, а в дом заселили других людей.
Согласно версии жильца, которую приводит Mash, он жил в доме пять лет, ухаживал за ним и даже сделал ремонт. Мужчина утверждает, что арендодатели уже ранее разрывали договоры с теми, кто вкладывался в ремонт их недвижимости.
Екатерина Ифтоди даёт иную интерпретацию событий: по её словам, мужчина вел себя недобросовестно и превратил дом в «бомжатник». По данным канала, семья Ифтоди обратилась в правоохранительные органы с заявлением против бывшего арендатора.
Напомним: Борис Немцов, в 1990‑е занимавший ряд высоких постов в российском правительстве, а в 2000‑е отошедший в оппозицию, был убит около полуночи 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Его застрелили на глазах спутницы; в июле 2017 года пятеро исполнителей получили сроки от 11 до 20 лет лишения свободы, один предполагаемый организатор остаётся в розыске.
