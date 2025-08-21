С 1 сентября полномочия врачей в России делегируют фельдшерам и акушерам
С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый приказ Минздрава, позволяющий фельдшерам и акушеркам исполнять обязанности врачей в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова, передает ТАСС.
По словам Фроловой, ранее полномочия фельдшеров и акушеров были ограничены, но теперь новый порядок легализует практику делегирования врачебных функций. Это решение касается оказания первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Также расширен список медицинских учреждений, где функции врача могут быть возложены на фельдшеров, включая фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники.
Передача полномочий будет осуществляться руководителем медицинской организации через внутренний приказ. Фролова отметила, что данная мера направлена на минимизацию рисков осложнений и улучшение качества жизни пациентов, находящихся под наблюдением медицинских работников. Это решение стало необходимым в условиях дефицита врачебных кадров, особенно в удаленных сельских районах.
