С 1 сентября полномочия врачей в России делегируют фельдшерам и акушерам

21 августа 2025, 08:37

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый приказ Минздрава, позволяющий фельдшерам и акушеркам исполнять обязанности врачей в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова, передает ТАСС.