Уже с 1 сентября МAX станет обязательным для установки
Уже с 1 сентября национальный мессенджер Мах будет включен в перечень программ для обязательной предустановки на устройства. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Таким образом, MAX заменит в перечне «VK Мессенджер», который был включен туда в 2023 году. Распоряжение об этом уже подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года», — говорится в сообщении.
К тому же Мишустин распорядился с 1 января 2026 года предустанавливать на телевизоры с цифровым блоком сервис онлайн-телевидения «Лайм HD TV».