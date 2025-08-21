Уже с 1 сентября МAX станет обязательным для установки

21 августа 2025, 10:13

С 1 сентября МAX станет обязательным для предустановки на устройства

Фото: iStock/Tippapatt

Уже с 1 сентября национальный мессенджер Мах будет включен в перечень программ для обязательной предустановки на устройства. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.





Таким образом, MAX заменит в перечне «VK Мессенджер», который был включен туда в 2023 году. Распоряжение об этом уже подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.





«С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года», — говорится в сообщении.