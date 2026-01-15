Бывшая пациентка вступилась за реаниматолога роддома в Новокузнецке
Женщина, которая рожала в скандальном роддоме Новокузнецка шесть лет, назад публично вступилась за реаниматолога Константина Лукашева, спасшего ее недоношенную дочь.
Напомним, СК задержал главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации новорождённых новокузнецкой горбольницы № 1, где за новогодние праздники скончалось девять новорожденных детей, многие из которых были недоношенными.
Бывшая пациентка этого роддома рассказала, что тоже имела претензии к работе медицинского персонала, однако отметила, что там спасли ее дочь, которая родилась раньше положенного срока.
«Я могу сказать в защиту реаниматолога Лукашева, он нереальный мужик, детей обожает этих маленьких, трясётся за каждого. Он дочь мою первые сутки вёл. Первые сутки самые критические для таких малышей, поэтому я за него прямо готова вписаться только в защиту», — отметила женщина в разговоре с Om1 Новосибирск.
По ее словам, Лукашев — шикарный специалист, о котором все отзываются положительно.
На сегодняшний день расследование смерти девяти детей в новосибирском роддоме продолжается.