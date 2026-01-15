В Кузбассе проверят все роддома после гибели младенцев в Новосибирске
Середюк: все роддома Кузбасса проверят до 9 февраля
Во всех роддомах Кемеровской области проведут проверки до 9 февраля. Об этом заявил глава региона Илья Середюк.
По данным VSE42.RU, на сегодняшний день в Новокузнецкой горбольнице №1 работают федеральные эксперты. Кроме того, планируется проверить все родильные дома в Кузбассе.
По словам Середюка, в состав региональной комиссии вошли сотрудники Минздрава Кузбасса, а также специалисты родильных домов третьего (высшего) уровня.
Проверка уже прошла в роддоме в Прокопьевске, где функционируют отделение новорожденных и недоношенных детей, а также акушерское. Там одновременно могут находиться 26 рожениц.
«Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Губернатор уточнил, что всего в Кемеровской области есть 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Их проверят до 9 февраля.