В Кузбассе проверят все роддома после гибели младенцев в Новосибирске

15 января 2026, 10:53

Середюк: все роддома Кузбасса проверят до 9 февраля

Фото: iStock/kittimages

Во всех роддомах Кемеровской области проведут проверки до 9 февраля. Об этом заявил глава региона Илья Середюк.





По данным VSE42.RU, на сегодняшний день в Новокузнецкой горбольнице №1 работают федеральные эксперты. Кроме того, планируется проверить все родильные дома в Кузбассе.



По словам Середюка, в состав региональной комиссии вошли сотрудники Минздрава Кузбасса, а также специалисты родильных домов третьего (высшего) уровня.



Проверка уже прошла в роддоме в Прокопьевске, где функционируют отделение новорожденных и недоношенных детей, а также акушерское. Там одновременно могут находиться 26 рожениц.





«Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.