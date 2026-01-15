Суд Новокузнецка изберет меру пресечения главврачу по делу о гибели 9 младенцев

15 января 2026, 06:05

Фото: iStock/Zolnierek

15 января Центральный районный суд Новокузнецка рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения главному врачу городской клинической больницы №1 по делу о смерти девяти младенцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр судов региона.





Заседание назначено на 11:00 по местному времени (07:00 по московскому).



Напомним, что смерти новорождённых в роддоме Новокузнецка начали фиксировать в первые дни января.



