Суд Новокузнецка изберет меру пресечения главврачу по делу о гибели 9 младенцев
15 января Центральный районный суд Новокузнецка рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения главному врачу городской клинической больницы №1 по делу о смерти девяти младенцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединённый пресс-центр судов региона.
Заседание назначено на 11:00 по местному времени (07:00 по московскому).
Напомним, что смерти новорождённых в роддоме Новокузнецка начали фиксировать в первые дни января.
Милонов назвал негодяйским случай в роддоме Новокузнецка
Первый младенец умер 4 числа, затем через четыре дня скончались сразу трое детей и, в конечном итоге, общее число погибших достигло девяти.
При этом персонал не объяснял родителям причину смерти детей. Ситуация получила огласку. Жители города стали активно делиться негативным опытом и личными историями, связанными с этим учреждением.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Ранее президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский назвал трагедию в роддоме Новокузнецка исключением.