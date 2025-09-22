В Британии высказались о возможности конфликта с Россией

22 сентября 2025, 20:40

Британский дипломат Купер заявила о готовности НАТО к конфликту с Россией

Фото: istockphoto/nevenmn

Глава МИД Великобритании Иветт Купер, выступая на заседании Совбеза ООН, заявила, что действия России, в результате которых её истребители якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, могут привести к прямому столкновению с НАТО. Об этом говорится в материале РИА Новости.