В Британии высказались о возможности конфликта с Россией
Глава МИД Великобритании Иветт Купер, выступая на заседании Совбеза ООН, заявила, что действия России, в результате которых её истребители якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, могут привести к прямому столкновению с НАТО. Об этом говорится в материале РИА Новости.
Купер подчеркнула, что такие инциденты «открывают путь к прямой вооружённой конфронтации между НАТО и Россией». По её словам, объединённая мощь стран‑членов блока не имеет себе равных, а решимость НАТО защищать мир и безопасность в Европе остаётся непоколебимой.
При необходимости, добавила она, альянс готов противостоять самолётам, нарушившим границы его участников.
19 сентября три российских истребителя МиГ‑31 оказались в центре дипломатического конфликта между Москвой и Таллином: эстонские власти утверждают, что самолёты якобы нарушили воздушное пространство в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.
В ответ подняли истребители НАТО для сопровождения, а позднее Таллин обратился к союзникам с запросом консультаций в соответствии с четвёртой статьёй устава альянса.
