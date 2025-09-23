Макрон заявил о признании государственности Палестины

23 сентября 2025, 01:01

Фото: Эмманюэль Макрон (РИА Новости / Сергей Гунеев)

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Палестины как самостоятельного государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги саммита в нью-йоркской штаб-квартире ООН.





По словам корреспондента издания, слова французского лидера были встречены аплодисментами от представителей стран, поддерживающих Палестину. Он также заявил, что нет никаких оправданий для продолжения военной операции Израиля в Газе, а война должна быть окончена.





«Все мы должны работать над тем, чтобы ввести в действие механику мира», — отметил президент.