Макрон заявил о признании государственности Палестины
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Палестины как самостоятельного государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги саммита в нью-йоркской штаб-квартире ООН.
По словам корреспондента издания, слова французского лидера были встречены аплодисментами от представителей стран, поддерживающих Палестину. Он также заявил, что нет никаких оправданий для продолжения военной операции Израиля в Газе, а война должна быть окончена.
«Все мы должны работать над тем, чтобы ввести в действие механику мира», — отметил президент.
Макрон также заявил о готовности Франции участвовать в международной миссии по стабилизации ситуации и совместно с европейскими партнерами поддерживать программы по обучению и оснащению палестинских сил безопасности.