В США движение «Антифа» признали террористическим

23 сентября 2025, 04:55

Трамп внес движение «Антифа» в список террористических организаций США

Фото: Дональд Трамп (РИА Новости / Гавриил Григоров)

Президент США Дональд Трамп своим указом внес движение американских антифашистов в список террористических организаций. Документ распространила пресс-служба Белого дома.





В нем указано, что его участники намеренно засекречивают данные о своих операциях и источниках финансирования. Кроме того, согласно документу, акционеры движения занимаются вербовкой и радикализацией молодых граждан США с целью их участия в насильственных и антиправительственных акциях.





«В связи с вышеупомянутой схемой политического насилия, направленного на подавление законной политической деятельности и препятствование верховенству закона, я настоящим объявляю "Антифа" внутренней террористической организацией», — говорится в указе.