В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль сбил женщину-пешехода
В Москве легковой автомобиль сбил женщину. Подробности приводит пресс-служба столичного главка МВД РФ.
По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 21:10 мск. На Кутузовском проспекте, 24, легковушка совершила наезд на женщину-пешехода. В результате аварии пострадавшая получила травмы.
Сейчас гражданка находится под наблюдением медиков. Врачи оказывают ей необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые привели к ДТП.
До этого сообщалось об инциденте в Набережных Челнах. Там 17-летний парень на машине друга сбил женщину во дворе.
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