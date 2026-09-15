Достижения.рф

В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль сбил женщину-пешехода

Фото: Istock/Chalabala

В Москве легковой автомобиль сбил женщину. Подробности приводит пресс-служба столичного главка МВД РФ.



По информации ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло в 21:10 мск. На Кутузовском проспекте, 24, легковушка совершила наезд на женщину-пешехода. В результате аварии пострадавшая получила травмы.

Сейчас гражданка находится под наблюдением медиков. Врачи оказывают ей необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, которые привели к ДТП.

До этого сообщалось об инциденте в Набережных Челнах. Там 17-летний парень на машине друга сбил женщину во дворе.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0