На северо-западе Москвы машина перевернулась и загорелась после ДТП
На улице Народного Ополчения после дорожной аварии опрокинулся и загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», публикуя кадры с места события.
Очевидцы сняли происходящее на камеру. Видео подтверждает, что полыхающая легковушка действительно лежит на дороге вверх колёсами, а прибывшие на место пожарные тушат пламя. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.
По уточнённым сведениям пресс-службы столичного Дептранса, ранее на Песчаном путепроводе столкнулись две машины. Одна из них перевернулась и загорелась. В настоящий момент движение в сторону проспекта Маршала Жукова перекрыто. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве мужчина, которого лишили родительских прав, устроил драку во время судебного разбирательства. Подробности читайте здесь.
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