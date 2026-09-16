Вызванные в школу из-за драки детей родители устроили еще более крупную потасовку
Драка с участием школьников, а затем и их родителей произошла в одной из школ Владивостока. Об этом сообщили в канале «Полиция Приморья» на платформе MAX.
Правоохранители узнали о случившемся во время мониторинга социальных сетей. Предварительно, 11 сентября между учениками шестого класса вспыхнул конфликт, который перерос в потасовку. После этого в учебное заведение вызвали родителей, чтобы разобраться в случившемся и уладить ситуацию. Однако обсуждение, которое вели взрослые, тоже переросло в «разговор на кулаках».
Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливая причины и условия, которые способствовали агрессивному поведению. По итогам всех необходимых мероприятий будет дана правовая оценка действиям участников происшествия, включая вопросы надлежащего исполнения родительских обязанностей. Отдельное внимание уделяется анализу ситуации в образовательной среде и мерам профилактики подобных конфликтов.
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