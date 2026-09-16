Вызванные в школу из-за драки детей родители устроили еще более крупную потасовку

16 сентября 2026, 07:21

Во Владивостоке родители подрались после вызова в школу из-за конфликта их детей

Фото: iStock/LSOphoto

Драка с участием школьников, а затем и их родителей произошла в одной из школ Владивостока. Об этом сообщили в канале «Полиция Приморья» на платформе MAX.