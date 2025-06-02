Бывшая участница «Дома-2» трагически погибла в 24 года
Погибла бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Белая (Савина). Об этом сообщает издание VOICE.
24-летней девушки не стало в её родном городе в Челябинской области, куда она приехала накануне. Как рассказали журналистам родственники Кристины, причиной её смерти стало кровоизлияние в мозг. Белая потеряла равновесие в ванной и сильно ударилась головой.
Местное управление Следственного комитета подтвердило, что в гибели девушки отсутствуют признаки криминала.
Напомним, что Белая пришла на проект в апреле. Она проявила интерес к Никите Гуранду, однако он не ответил ей взаимностью. Вскоре девушка покинула проект.
После участия в шоу Кристина занялась развитием личного блога и пыталась строить карьеру в модельном бизнесе.
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