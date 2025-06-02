Бывшая участница «Дома-2» трагически погибла в 24 года

02 июня 2025, 11:34

Погибла бывшая участница «Дома-2» Кристина Белая (Савина)

Кристина Белая (Савина) (фото: Instagram* @kris.sd3)

Погибла бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Белая (Савина). Об этом сообщает издание VOICE.