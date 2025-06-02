Ушла из жизни автор песен советских звезд
В возрасте 65 лет ушла из жизни известная советская и узбекская артистка, композитор и педагог Дилором Омонуллаева. Как сообщает «Российская газета», сердце Омонуллаевой перестало биться в родном Ташкенте.
Дилором Омонуллаева оставила значимый след в узбекской культуре и стала вдохновением для сотен певцов, которых она обучала и поддерживала на их творческом пути. За свои достижения она была удостоена звания «Заслуженный деятель культуры Узбекистана» и награждена орденом «Дружбы».
Артистка известна как автор множества хитов советского периода, а также написала музыку к знаменитому мультфильму «Цветочная песенка», вышедшему в 1985 году. Ее вклад в музыкальное наследие страны останется в памяти многих поколений.
На 70-м году жизни умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Александр Кабанов. Коллеги почившего артиста подчеркнули, что его роли оценивали как зрители, так и профессионалы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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