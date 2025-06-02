Ушла из жизни автор песен советских звезд

02 июня 2025, 11:26

Автор песен советских артистов Дилором Омонуллаева умерла в возрасте 65 лет

Фото: istockphoto/Diy13

В возрасте 65 лет ушла из жизни известная советская и узбекская артистка, композитор и педагог Дилором Омонуллаева. Как сообщает «Российская газета», сердце Омонуллаевой перестало биться в родном Ташкенте.