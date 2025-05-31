Умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» Валери Маххафей на 72-м году жизни

31 мая 2025, 18:19

Актриса Валери Маххафей умерла от рака в 71 год

Валери Маххафей (Фото: кадр из фильма «Доблесть женщины»)

На 72-м году жизни скончалась американская киноактриса и продюсер Валери Маххафей. Об этом сообщил в сети ее муж Джозеф Келл. По его словам, женщину забрала онкология накануне в пятницу, 30 мая.







«Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать», — поделился вдовец.

