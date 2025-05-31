Умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» Валери Маххафей на 72-м году жизни
Актриса Валери Маххафей умерла от рака в 71 год
На 72-м году жизни скончалась американская киноактриса и продюсер Валери Маххафей. Об этом сообщил в сети ее муж Джозеф Келл. По его словам, женщину забрала онкология накануне в пятницу, 30 мая.
«Я потерял любовь всей своей жизни, а Америка потеряла одну из самых очаровательных актрис. Ее будет не хватать», — поделился вдовец.Валери Маххафей известна по кинолентам: «Отчаянные домохозяйки», «Чудо на Гудзоне», «Хое», «Детство Шелдона». В 1992 году артистка была удостоена премии «Эмми» за лучшую роль второго плана в сериале «Северная сторона».
Женщина должна была встретить 73-летие 16 июня. Она родилась в Индонезии, где прожила более десяти лет. Затем была в Англии, Нигерии и Техасе, а впервые на сцену театра вышла в Нью-Йорке, где и начала актерскую карьеру.