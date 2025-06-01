Уход из кино, развод и бездетность: почему звезда «Весны на Заречной улице» Нина Иванова умерла в одиночестве
Звезда фильма «Весна за Заречной улице» Нина Иванова ярко заявила о себе в начале карьеры, но так же резко в её жизни всё рухнуло. Актриса ушла из кино, не смогла обрести семейное счастье и умерла в одиночестве.
Актриса обрела известность благодаря фильму «Весна за Заречной улице», который вышел на советские экраны в 1956 году. На съёмках у неё вспыхнул роман с оператором Радомиром Василевским, который бросил ради неё жену с ребёнком.
В итоге пара поженилась, но обрести семейное счастье им не удалось. По слухам, причиной развода стала невозможность родить детей. По другой же версии всему виной измены одного из супругов, пишет «Экспресс газета».
После болезненного разрыва отношений Иванова сосреточилась на карьере, однако так и не достигла былого успеха. Осознав безысходность своего положения, актриса сменила профессию и стала медсестрой в одной из больниц Москвы.
После смерти сестёр Иванова стала отшельницей. Умирала звезда советского экрана также одна. 1 декабря 2020 года её не стало из-за острой сердечной недостаточности в возрасте 86 лет.
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