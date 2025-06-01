Уход из кино, развод и бездетность: почему звезда «Весны на Заречной улице» Нина Иванова умерла в одиночестве

01 июня 2025, 19:09

Звезда «Весны на Заречной улице» Нина Иванова умерла в одиночестве

Нина Иванова (фото: РИА Новости)

Звезда фильма «Весна за Заречной улице» Нина Иванова ярко заявила о себе в начале карьеры, но так же резко в её жизни всё рухнуло. Актриса ушла из кино, не смогла обрести семейное счастье и умерла в одиночестве.