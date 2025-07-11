Бывшая жена Романа Старовойта неожиданно повела себя с его возлюбленной на похоронах

KP.RU: экс-жена Старовойта неожиданно обняла его девушку на похоронах
Роман Старовойт (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Бывшая жена экс-главы Минтранса России Романа Старовойта Светлана неожиданно обняла последнюю возлюбленную чиновника Полину Копылову на похоронах. Об этом пишет KP.RU.



Отмечается, что 25-летняя избранница министра сначала держалась вдали от родни Старовойта. Ей даже не позволили сесть рядом с его близкими. Однако позднее к ней сами подошли дочери чиновника, а вскоре и его бывшая супруга.

Женщины обнялись и несколько секунд простояли так, вытирая слёзы.

Корреспондент издания подчеркнул, что такой поступок экс-жены Старовойта стал неожиданностью для всех присутствующих.

Анастасия Чинкова

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