Бывшая жена Романа Старовойта неожиданно повела себя с его возлюбленной на похоронах
KP.RU: экс-жена Старовойта неожиданно обняла его девушку на похоронах
Бывшая жена экс-главы Минтранса России Романа Старовойта Светлана неожиданно обняла последнюю возлюбленную чиновника Полину Копылову на похоронах. Об этом пишет KP.RU.
Отмечается, что 25-летняя избранница министра сначала держалась вдали от родни Старовойта. Ей даже не позволили сесть рядом с его близкими. Однако позднее к ней сами подошли дочери чиновника, а вскоре и его бывшая супруга.
Женщины обнялись и несколько секунд простояли так, вытирая слёзы.
Корреспондент издания подчеркнул, что такой поступок экс-жены Старовойта стал неожиданностью для всех присутствующих.
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