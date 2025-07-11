Обнародовано фото креста с датой смерти экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта
Фотографию креста с датой смерти бывшего главы Минтранспорта России Романа Старовойта опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
Как видно на обнародованных кадрах, дата смерти чиновника – 7 июля. Такое внимание к дате кончины обусловлено тем, что ходили слухи о давней смерти Старовойта. Ряд СМИ предполагал, что он мог покончить с собой ещё до снятия с поста главы ведомства.
Романа Старовойта похоронили в пятницу на Смоленском кладбище в Петербурге. На траурной церемонии собрались члены семьи и близкие политика, а также высокопоставленные чиновники и представители бизнеса. Всего на похоронах присутствовали до 200 человек.
Старовойта похоронили без традиционного православного отпевания из-за обстоятельств его смерти.
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