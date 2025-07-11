Появилась версия о возможном браке Романа Старовойта с его молодой возлюбленной

11 июля 2025, 12:27

«Царьград» утверждает, что Старовойт был женат на своей 25-летней возлюбленной

Роман Старовойт (фото: kremlin.ru)

Бывший глава Минтранспорта России Роман Старовойт и его 25-летняя возлюбленная Полина могли быть женаты. Об этом сообщает издание «Царьград» в своём Telegram-канале.