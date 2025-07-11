Появилась версия о возможном браке Романа Старовойта с его молодой возлюбленной
Бывший глава Минтранспорта России Роман Старовойт и его 25-летняя возлюбленная Полина могли быть женаты. Об этом сообщает издание «Царьград» в своём Telegram-канале.
Выпускница Курского медуниверситета Полина Копылова первой приехала на место смерти чиновника вскоре после обнаружения его тела. Девушку привезли силовики.
Журналисты издания утверждают, что Старовойт и Копылова состояли в браке. На это указывает тот факт, что именно её доставили на опознание тела.
Также избранница покончившего с собой министра прибыла сегодня на его похороны, которые проходят в Петербурге. Девушку засняли с большим букетом красных роз.
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