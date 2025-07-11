Молодая возлюбленная покончившего с собой Романа Старовойта пришла на его похороны – видео
В Петербурге началась церемония похорон бывшего главы Минтранса России Романа Старовойта. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Проститься с министром на Смоленское кладбище с огромным букетом красных роз пришла его 25-летняя возлюбленная Полина – выпускница Курского медуниверситета. Напомним, что именно она первой прибыла на место обнаружения тела Старовойта в понедельник. На опубликованных кадрах видно, что девушке очень тяжело принять произошедшее, на ней нет лица.
Сегодня кладбище охраняют сотрудники Управления ведомственной охраны Минтранса. Помощники несут венки и награды экс-чиновника, которые он получил во время работы. На место прощания со Старовойтом приходят его близкие и друзья.
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