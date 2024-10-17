Бывшего главного нарколога России осудили на семь лет

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Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о хищении свыше 136 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что врача признали виновным по статье Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде тюремного заключения на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решение было оглашено судьёй в четверг.
Также Брюна лишили возможности работать в госорганах в течение 2,5 лет и назначили ему штраф в размере 850 тысяч рублей.
Экс-главного нарколога России взяли под стражу в зале суда.
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Также Брюна лишили возможности работать в госорганах в течение 2,5 лет и назначили ему штраф в размере 850 тысяч рублей.
Экс-главного нарколога России взяли под стражу в зале суда.
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Анастасия Чинкова