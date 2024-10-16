Суд в Москве арестовал экс-замгубернатора Брянской области за коррупцию

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Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко. Он отправлен под арест на два месяца.
Об этом сообщается в официальном телеграм-канале объединённой пресс-службы столичных судов общей юрисдикции. Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании в отношении Петроченко меры пресечения в виде заключения под стражу. Бывший вице-губернатор останется под арестом до 14 декабря.
Ранее стало известно, что сотрудники Управления ФСБ проводят проверку в отношении заместителя губернатора Александра Петроченко. Инициатором этой проверки стал сам глава региона Александр Богомаз. Он отметил, что борьба с проявлениями коррупции в полном взаимодействии с силовыми структурами ведётся на любом уровне власти.
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