Экс-главу стройуправления Минобороны обвиняют во взятках на 34 млн руб

Фото: iStock/Oksana Kalinina
В Москве арестовали бывшего главу управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление №14» Минобороны России Игорь Кущ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что его обвиняют в получении пяти взяток на общую сумму в 34 миллиона рублей.
По данным следствия, на эти средства Кущ содействовал нескольким фирмам в приобретении у управления списанной дорожно-строительной техники в период с декабря 2022 по март 2024 года.
Главу управления отправили в СИЗО. На его имущество в размере более 50 миллионов рублей наложили арест. В скором времени обвиняемому предоставят материалы уголовного дела, которые затем направятся в суд.
Читайте также:
Главу швейной фирмы подозревают во взятке в 4 млн ради госконтракта с Минобороны
Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал дом, квартиру и 100 млн экс-главы вещевого управления МО Демчика
По данным следствия, на эти средства Кущ содействовал нескольким фирмам в приобретении у управления списанной дорожно-строительной техники в период с декабря 2022 по март 2024 года.
Главу управления отправили в СИЗО. На его имущество в размере более 50 миллионов рублей наложили арест. В скором времени обвиняемому предоставят материалы уголовного дела, которые затем направятся в суд.
Читайте также:
Главу швейной фирмы подозревают во взятке в 4 млн ради госконтракта с Минобороны
Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал дом, квартиру и 100 млн экс-главы вещевого управления МО Демчика
Анастасия Чинкова