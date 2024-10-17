Объявленную в розыск педиатра Буянову задержали с крупной суммой у границы РФ

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Врач-педиатр Надежда Буянова, которую обвиняют в распространении фейков о ВС РФ, во время ее розыска была обнаружена у российской границы с большой суммой денег при себе. Такая информация следует из официальных судебных документов, передает РИА Новости.
Выяснилось, что Буянова ранее нарушила избранную для нее меру пресечения и скрылась, после чего ее объявили в розыск.
Уточняется, что женщину обнаружили вблизи российской границы с иностранным государством, где живую ее родственники. Кроме того, с собой она везла крупную сумму денег.
Напомним, арестованная по делу о фейках о ВС РФ столичный педиатр Надежда Буянова не признала вину.
Педиатр была уволена из московской поликлиники № 140 после жалобы мамы ребёнка, пришедшего к ней на приём. Буянова якобы сказала мальчику, что его отец, погибший в ходе спецоперации, был «законной целью для Украины». Родительница записала жалобу, которая дошла до главы СК РФ Бастрыкина, а тот распорядился возбудить уголовное дело, после чего педиатра уволили с работы.
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«Установление ее местонахождения и задержание стало возможным исключительно вследствие разыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов. При этом она была выявлена в местности, значительно удаленной от установленного судом места применения ранее избранной меры пресечения», — говорится в документах.
Уточняется, что женщину обнаружили вблизи российской границы с иностранным государством, где живую ее родственники. Кроме того, с собой она везла крупную сумму денег.
Напомним, арестованная по делу о фейках о ВС РФ столичный педиатр Надежда Буянова не признала вину.
Педиатр была уволена из московской поликлиники № 140 после жалобы мамы ребёнка, пришедшего к ней на приём. Буянова якобы сказала мальчику, что его отец, погибший в ходе спецоперации, был «законной целью для Украины». Родительница записала жалобу, которая дошла до главы СК РФ Бастрыкина, а тот распорядился возбудить уголовное дело, после чего педиатра уволили с работы.
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Элина Позднякова