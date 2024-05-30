Бывшего губернатора ХМАО Комарову будут судить в Нижневартовске 13 июня

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Бывшего губернатора ХМАО Наталью Комарову будут судить в Нижневартовске 13 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В апреле против Комаровой возбудили административное дело о дискредитации российских войск. Если суд признает женщину виновной, то ее ждет штраф до 200 тысяч рублей. С утра чиновница объявила об отставке.
Все началось в 2023 году с некорректного высказывания Комаровой об СВО, когда она отвечала на вопрос об обеспечении российских солдат. Ответ стал резонансным, и на женщину пожаловались в полицию.
По ее словам, решение принято ею в связи с переходом на новую должность. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука. Должность Комарова занимала с 2010 года.
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Все началось в 2023 году с некорректного высказывания Комаровой об СВО, когда она отвечала на вопрос об обеспечении российских солдат. Ответ стал резонансным, и на женщину пожаловались в полицию.
По ее словам, решение принято ею в связи с переходом на новую должность. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука. Должность Комарова занимала с 2010 года.
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Никита Кротов