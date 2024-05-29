Свалку гробов с фамилиями погибших бойцов СВО нашли на кладбище под Челябинском

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Свалку гробов и транспортировочных ящиков с фамилиями и другими данными погибших в ходе СВО военных нашли на кладбище в Челябинской области. Об этом сообщила в своих соцсетях журналистка Любовь Рудометова.
Она рассказала, что с ней связались две жительницы города Чебаркуль, мужья которых погибли на СВО. Они рассказали, что женщины приехали на кладбище, где похоронены из супруги, и обнаружили свалку из гробов и транспортировочных ящиков к ним. На них указаны фамилии, воинские звания и рода войск.
В месте, где была обнаружена свалка, хоронят бездомных. На место прибыли сотрудники военкомата, городского управления ЖКХ и подрядчика. Последний пообещал утилизировать фрагменты гробов и ящики.
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