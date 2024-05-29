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Французские солдаты скрывают свои знаки отличия для того, чтобы не выделяться сильно среди боевиков ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Есть уже свидетельства того, что французские военные, французские легионеры сейчас скрывают свои обычные знаки отличия на головных уборах. Это говорит о том, что они пытаются скрываться», – сказал Джонсон.
Джонсон добавил, что Франция не сможет помочь Украине повлиять на ход СВО. Украинские неонацисты терпят поражения, а российские военные будут продвигаться и дальше вглубь обороны ВСУ.
До этого главком ВСУ Александр Сырский сделал легальным посещение инструкторами из Франции украинских учебных центров. Как сообщил телеканал BFM, ссылаясь на Минобороны Франции, вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще на стадии проработки.
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