Бывшему кадровику Минобороны Кузнецову продлили арест

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Бывший руководитель управления кадров Министерства обороны РФ генерал Юрий Кузнецов останется под стражей ещё на один месяц. Такое решение принял Второй западный окружной военный суд, удовлетворив ходатайство следственных органов.



Согласно полученной информации, мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 5 ноября. Аналогичное решение суд вынес в отношении краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна, который проходит по делу в качестве второго фигуранта.

Следствие установило, что в период 2021–2023 годов, когда Кузнецов занимал пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ, он получил от предпринимателя взятку. В качестве незаконного вознаграждения фигурировали земельный участок и здание. Первоначальная оценка стоимости имущества составила 30,5 миллиона рублей.

Александр Огарёв

