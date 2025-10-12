Афганистан объявил о завершении военной операции на границе с Пакистаном
Вооружённые силы Афганистана завершили военную операцию против Пакистана, объявив её успешной. Об этом официально сообщило министерство обороны страны.
По информации ведомства, операция была проведена в ответ на серию нарушений воздушного пространства Афганистана и нанесение авиаударов со стороны Исламабада. Целями военных действий стали объекты сил безопасности Пакистана, расположенные вдоль границы по линии Дюранда.
В официальном заявлении подчёркивается, что операция успешно завершилась в полночь. Минобороны также выступило с предупреждением, заявив, что в случае повторных нарушений воздушного пространства пакистанской стороной, афганские вооружённые силы готовы принять решительные меры для защиты государственной границы.
Читайте также: