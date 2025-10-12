«Не скрывают свой выбор»: в Житомире массово переходят на русский язык

12 октября 2025, 06:17

РИА Новости: жители Житомира добровольно переходят на русский язык

Фото: istockphoto / kasto80

Жители Житомира на Украине активно возвращаются к общению на русском языке, несмотря на установленные Киевом ограничения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.





По его словам, население города свободно выбирает тот язык, на котором хочет говорить. При этом никакие запреты людей не интересуют.



«Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах и горожане не скрывают свой выбор», — сказал собеседник агентства.