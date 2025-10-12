Депутат ГД Кошелев озвучил новую схему отчетности в системе ЖКХ на 2026 год
С начала первого квартала 2026 года в России вводится обязательное требование для управляющих компаний (УК). Об этом проинформировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Речь идет о новом способе предоставления отчетности. В будущем УК будут подавать информацию через единую форму в системе ГИС ЖКХ.
По словам Кошелева, нововведение призвано повысить прозрачность работы управляющих организаций и дать жильцам возможность эффективнее контролировать их деятельность. До сих пор каждая компания формировала отчёты по собственному усмотрению, что затрудняло сравнение эффективности работы разных организаций и анализ финансовых потоков.
В новом унифицированном отчёте будет содержаться полная информация о финансовой деятельности:
* детальная картина доходов и расходов;
* данные о задолженностях жильцов и самой управляющей компании;
* перечень выполненных работ;
* текущее состояние дома;
* планы по будущим работам;
* информация о проведённых общих собраниях.
Для собственников жилья нововведение предоставит ряд важных преимуществ. Они смогут чётко отслеживать, на что расходуются средства, сравнивать заявленные планы с реальными результатами работы, а также иметь документальную базу для подачи обоснованных жалоб и предложений. Таким образом, единая форма отчётности станет действенным инструментом влияния жильцов на качество предоставляемых услуг, подчеркнул Кошелев.
