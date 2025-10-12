Депутат ГД Кошелев озвучил новую схему отчетности в системе ЖКХ на 2026 год

12 октября 2025, 04:58

Депутат Кошелев: управляющие компании будут отчитываться через единую форму ЖКХ

Фото: istockphoto / VvoeVale

С начала первого квартала 2026 года в России вводится обязательное требование для управляющих компаний (УК). Об этом проинформировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.