Бывшему командующему 58-й армией ВС России предъявлено обвинение

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Бывшему командующему 58-й армией генералу Ивану Попову предъявлено обвинение. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова правозащитника.
Адвокат отметил, что Попов свою вину не признает.
Ранее сообщалось, что экс-командующий 58-й армией Иван Попов причастен к хищению металлопроката. Стоимость ущерба превышает 130 миллионов рублей. Следователи установили, что более 1700 тонн изделий предназначались для нужд СВО. В настоящее время следствие по делу продолжается. Предварительно, к краже в особо крупном размере также может быть причастен предприниматель из Краснодара, чье имя не разглашается.
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Анастасия Хохлова