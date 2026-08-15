Бывшие сотрудники предприятия по очистке питьевой воды заявили о сокрытии информации
В конце июля у одного из сотрудников МП «Дирекция городской инфраструктуры» в Братске обнаружили туберкулез. Об этом «Осторожно, новости» рассказали бывшие работники предприятия, занимающегося в том числе очисткой питьевой воды.
По словам сотрудников, заболевание выявили после прохождения флюорографии. Уже 29 июля руководителям подразделений выдали распоряжения определить людей, которые могли контактировать с заболевшим, а некоторых работников направить на диспансеризацию.
При этом, утверждают бывшие сотрудники, официального карантина на предприятии объявлено не было. Работники также заявили, что руководство якобы не стало широко информировать коллектив о выявленном случае.
Некоторые сотрудники, по их словам, выступали против того, чтобы информацию о туберкулезе замалчивали. Бывшие работники утверждают, что после этого с частью несогласных прекратили трудовые отношения.
Кроме того, сотрудники жалуются на другие проблемы на предприятии. В частности, речь идет об отсутствии регулярных медицинских осмотров и нехватке рабочей формы. По словам одного из бывших работников, о проблемах на предприятии местные и региональные власти якобы знают, однако ситуация долгое время не меняется.
При этом обстоятельства выявления заболевания, действия руководства и соблюдение санитарных требований еще предстоит проверить компетентным органам.
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