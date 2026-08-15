Бывшие сотрудники предприятия по очистке питьевой воды заявили о сокрытии информации

15 августа 2026, 16:42

Туберкулез обнаружили на предприятии, которое очищает питьевую воду в Братске

Фото: Istock / kieferpix

В конце июля у одного из сотрудников МП «Дирекция городской инфраструктуры» в Братске обнаружили туберкулез. Об этом «Осторожно, новости» рассказали бывшие работники предприятия, занимающегося в том числе очисткой питьевой воды.