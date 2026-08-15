«Смеётесь? Тогда расскажу, с кем спите»: офисные конфликты вышли в соцсети

15 августа 2026, 15:52

В обмен на усмешки россияне разоблачают измены коллег

Фото: Istock / Prostock-Studio

В соцсетях набирает популярность необычный способ ответить коллегам, которые смеются над чужими видео и ведением личных блогов.





Пользователи публикуют ролики с историями о своих сослуживцах и в ответ на насмешки раскрывают их предполагаемые любовные связи.





«Только что узнала, что мои коллеги смеются надо мной и моими видео. Особенно Алина, которая изменяет своему мужу с Марком из отдела логистики. Я думаю, теперь у всех нас есть то, над чем можно посмеяться», — пишут авторы подобных публикаций.