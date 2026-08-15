«Смеётесь? Тогда расскажу, с кем спите»: офисные конфликты вышли в соцсети
В обмен на усмешки россияне разоблачают измены коллег
В соцсетях набирает популярность необычный способ ответить коллегам, которые смеются над чужими видео и ведением личных блогов.
Пользователи публикуют ролики с историями о своих сослуживцах и в ответ на насмешки раскрывают их предполагаемые любовные связи.
«Только что узнала, что мои коллеги смеются надо мной и моими видео. Особенно Алина, которая изменяет своему мужу с Марком из отдела логистики. Я думаю, теперь у всех нас есть то, над чем можно посмеяться», — пишут авторы подобных публикаций.Правда это или выдумка ради просмотров — неизвестно. Однако некоторые истории выглядят настолько подробно, что успевают вызвать настоящий скандал. Причём в роликах рассказывают не только о коллегах, но и о знакомых.
У одной из пользовательниц, Дарьи, история, по её словам, и вовсе закончилась вмешательством полиции. После того как коллеги пожаловались руководству на её соцсети, девушке якобы лишили премии. В ответ она опубликовала информацию о личной жизни начальницы отдела логистики, заявив, что та, несмотря на семейный статус и двоих детей, якобы состоит в отношениях с коллегой-экспедитором, который младше неё на восемь лет.
После публикации, утверждает Дарья, от неё потребовали удалить ролик. Затем, по словам девушки, ей начали угрожать и даже пытались попасть в квартиру. Позже ей якобы позвонил муж женщины и сообщил, что знает о произошедшем. Дарья после этого вызвала полицию.
При этом подтвердить достоверность подобных обвинений невозможно. Поэтому пока новый тренд остаётся смесью офисных разборок, публичных разоблачений и, возможно, откровенного контента ради просмотров.