Россияне попробовали «безумный» мед, вызывающий галлюцинации и обмороки
На популярных онлайн-площадках России начали продавать так называемый «безумный» мед, позиционируемый продавцами как лечебное средство. Однако эксперты предупреждают: употребление этого продукта может вызывать галлюцинации, обмороки и серьезные отравления.
В карточках товара указано, что деликатес производится гигантскими гималайскими пчелами Apis Laboriosa. Стоимость баночки объемом 100 граммов стартует в среднем от семи тысяч рублей, пишут «Известия».
Несмотря на заявления о пользе, научные данные свидетельствуют об обратном. Согласно исследованию, проведенному бразильскими специалистами среди пациентов в турецком городе Урду (в период с декабря 2014 по февраль 2015 года), почти 23% случаев госпитализации были связанными именно с употреблением указанного продукта. При этом для развития тяжелой интоксикации иногда хватало всего одной чайной ложки.
В ходе опроса 77% участников действительно назвали «пьяный» мед полезным при гипертонии, диабете, артрите и болезнях ЖКТ, однако клинические наблюдения опровергают его безопасность. Среди зафиксированных симптомов отравления — резкая слабость, тошнота, рвота, головокружение, повышенное потоотделение, нарушение зрения, критическое снижение давления и кратковременные потери сознания.
Причиной токсического эффекта являются граянотоксины, которые содержатся в нектаре некоторых видов рододендрона, собираемого пчелами. Как отмечает «Газета.Ru», случаев отравления этим медом на территории России официально не зарегистрировали, однако эксперты призывают потребителей быть осторожными и не доверять громким заявлениям о чудодейственных свойствах продукта.
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