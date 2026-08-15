Россияне попробовали «безумный» мед, вызывающий галлюцинации и обмороки

15 августа 2026, 16:30

«Известия»: В России появился провоцирующий галлюцинации и обмороки мед

Фото: istockphoto/mars58

На популярных онлайн-площадках России начали продавать так называемый «безумный» мед, позиционируемый продавцами как лечебное средство. Однако эксперты предупреждают: употребление этого продукта может вызывать галлюцинации, обмороки и серьезные отравления.